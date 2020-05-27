Стриппиццу заказывали? В Якутии служба доставки наняла оставшихся из-за коронавируса без работы стриптизерш

- О... Нифига... Нифига себе!

От такой доставки не то, что забудешь, что хотел сказать, дар речи потеряешь. В Якутске пиццу стали развозить такие курьеры – огонь! В перчатках, масках... На шпильках. В красивом нижнем белье. Вот, собственно, все!

И это не шутка – крупный ресторанный холдинг взял на работу стриптизерш. По крайней мере, такова официальная версия.

- К нам обратились девушки, - серьезно комментирует владелец бизнеса Александр Скрипин (в глазах, понятно, искры пляшут :). - Танцовщицы в жанре go-go и стриптизерши. Из-за режима самоизоляции все развлекательные заведения закрылись, и девушки остались без работы. Но унывать они не стали и решили временно заняться посильным делом (почему бы и нет, любой труд заслуживает уважения). Тем более, что количество заказов из-за самоизоляции выросло в разы. Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров.

Девушки удачно перепрофилировались. Фото: "Якутия Инфо"

Танцовщицы, - уверяет креативный ресторатор, - с радостью перепрофилировались. И внесли, так сказать, свою изюминку. А что, погода позволяет – на улице сейчас +20. Опасности нет – пиццу развозят на машинах, водитель по совместительству охраняет курьерш. Клиенты довольны.

Александр Скрипин, к слову, один из самых известных и крупных я Якутии, владелец одноименного холдинга. Начинал с маленькой пекарни, сейчас у него большая сеть ресторанов, от кофеен до пиццерий и выездного кейтеринга. Человек неординарный, девиз - «бизнес - это увлекательное дело!». Времена сейчас для всех сложные, но на то и смекалка: после того, как новости о «горячей доставке» вирусно разошлись в соцсетях, телефон службы доставки просто оборвали. Нам повезло дозвониться.

Девушек сопровождают телохранители: мало ли кому придет в голову познакомиться поближе. Фото: "Якутия Инфо"

- Это правда, что у вас можно заказать пиццу и ее доставит девушка-стриптизерша?

- Да, правда.

- Настоящая стриптизерша?

- Да, мы сотрудничаем с ними, поэтому предложили им подработать.

- Они справляются?

- Никто не жалуется.

- За это нужно доплачивать?

- Да, 500 рублей – это чисто для девушки. Вы хотите к назначенному часу? А то у нас много заказов. Лучше будет заказать заранее. Но оплатить придется онлайн.

К слову, власти Якутска уже прокомментировали - нарушений в работе курьеров не находят. Ну и что, что девушки полуголые. Маски, перчатки, как положено носят. Положенный карантинный режим соблюдают. Все в рамках закона!

Фото: "Якутия Инфо"