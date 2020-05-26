«Ходим, как черти лохматые!»: как в Красноярске прошел день, когда открыли парикмахерские

Открытия парикмахерских народ ждет, пожалуй, больше всего. С начала пандемии осознал - без парикмахеров жить, конечно, можно, но чучелом. А чучелом не хочется. В регионах – одних за другими, начинается послабление режима. В Красноярске в понедельник 25 мая спустя 2 месяца заработали парикмахерские – но с рядом строгих ограничений. Корреспондент «Комсомолки» стал одним из первых клиентов, и выяснил - возможно ли работать в новых условиях, и к чему готовиться клиентам.

Потерянные надежды

Красноярские парикмахеры вначале были настроены оптимистично – на многих салонах до сих пор висят объявления «…закрыты до 5 апреля». 12 мая все были на 100% уверены, что работать разрешат. Какие-то парикмахерские рискнули и накануне даже устроили запись. Первым клиентам повезло – ушли домой при прическах. А после выяснилось, что все вновь откладывается из-за вспышки короновируса у вахтовиков Северо-Енисейска.

В социальных сетях – свой КВН. Мемы, красноярские бородатые хоккеисты, залетающие на клюшке в барбешопы, Наташины коты, обросшие, умоляющие о стрижке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781210" frameborder="0"></iframe> В регионах приступили к постепенному снятию ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой с понедельника 44 из 85 российских регионов могут приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19

Почти под каждым постом губернатора в Инстаграме - просьбы открыть салоны, в комментариях – недоумение.

- Лучше пивные магазины закройте…

- Почему красноярцы должны страдать из-за вахтовиков, которые от нас за 400 километров.

- Мы все, как черти лохматые!

У парикмахеров – свои вопросы: «Почему в других городах открыли, а мы сидим. Два месяца без работы, чем кормить детей, как платить кредиты».

И вот, счастливый день, 25 мая, салонам разрешено официально открыться, главное выполнить все СанПины.

«Плыву под парусами»

Решено! 25 мая устраиваем семейный день красоты.

Муж записывается к знакомым парням в барбешоп, я заранее звоню в хороший салон – гулять, так гулять.

- Да, мы открываемся в понедельник, приходите!

Только заходите не с центрального входа, а со двора.

- А что за шпионские страсти? Вам же разрешили работать. Администратор отвечает что-то в духе «береженого бог бережет». Хм-хм, может, не успели халаты купить?

В понедельник брожу по двору, жду свое время. Муж уже шлет фото себя, преображенного: «Красавчик?». Дожились вместо сердечек – селфи со стрижками. Успеваем поболтать.

- Парни в перчатках, в масках, клиенты тоже в масках, - рассказывает муж. - Везде брызгалки. Что обрызгивают? Нет, не меня, кресло. Неудобные, эти одноразовые накидки. Фен дует, все раздувается, я как корабль под парусами.

- Парни довольны, что открылись?

- О, да. Правда, еще не знают, будут ли бороды стричь. Это же маску придется снимать. Кубатурят.

Меня уже потеряли, администратор выглядывает в окно:

- Открыт центральный вход, заходите!

На стойке ресепшена одноразовые маски для клиентов, если не взяли из дома, дезинфекторы и ознакомительная табличка со специальными требованиями от Роспотребнадзора: предварительная запись, средства зашиты, дистанция, обработка после каждого посетителя и инструментов, и кресел.

Мастерам измеряют температуру, выдают маски:

- Лена, это ты? Не узнаем друг друга, кто есть кто. Лиц не видно.

Добавление к «луку» – синий халат и шапочка. Модничают, примеряют, как берет. Новый мем, рожденный 25 мая, – парикмахер в костюме врача. Работать в таком облачении неудобно, мастера ропщут.

В зале, кроме меня, есть еще клиент, мужчина, расстояние между нами приличное, два метра точно.

Настроение в салоне – праздничное. Еще бы! Столько ждали!

Хотя из-за дистанции прежнего графика пока не будет, клиентов - меньше. Но это лучше, чем сидеть без работы.

- Все купить, и термометры, и спецодежду, и химию, - недешево, - говорит мой мастер Светлана. - Но рисковать и платить штрафы никто не хочет. Явно будут проверки сейчас. Поэтому те, кто открылись сегодня, будут стараться соблюдать правила. Но многие и не открылись, просто не вывезли, не смогли платить аренду.

Непросто обеспечить парикмахерскую, и как того требуют предписания, пятидневным запасом спецодежды и дезинфицирующих средств. Тем более, два месяца без заработка.

- Многие на дому работали… Или в салоне, тайно, по звонку, по паролю. Полгорода нелегалов.

- Я не работала. Только родных стригла. Дома подстричь идеально, как в салоне, сложно, а терять в качестве не хочется, - говорит Светлана. - Если обнаружат, то выпишут штрафы и мне, и юридическому лицу - салону. Я лучше подработаю, полы буду в салоне мыть в нашем же салоне, деньги нужны сейчас.

Сами себе парикмахеры

Подруга рассказала свой опыт «шпионской» стрижки. Точнее покраски. Устроить домашний визит - непросто. Один мастер не может в нужный день, второй – мужской, третий просит много.

- Сначала мы долго обменивались фотографиями по whats app –выбирали цвет краски. Потом обсуждали, сколько нужно ее, а сколько растворителя – материалы клиент обычно покупает сам, с парой флаконов парикмахеру нет смысла возиться. В общем, целое дело. В итоге получилось не то, что я хотела. Издержки пандемии.

Как вам стрижка?Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы и, правда, выкручивались, как могли.

Мужчины хорохорились, вспоминали молодость и полубокс: «ой, да я куплю машинку и сам себя подстригу!».

Но и купить оказалось проблемой. Интернет наполнился анекдотичными случаями. У кого-то батарейки «умерли» на половине головы, кто-то справился, но так, что коллеги испугались «лишаев». В городе визуально увеличилось количество лысых.

- Да, было такое. У меня знакомый полицейский так и сделал: ждал, ждал, а потом раз – и подстриг себя наголо, - смеется Светлана. - Полицейские обязательно должны быть аккуратно подстрижены, идеально выбриты – такие в полиции правила.

Игра «Сам себе парикмахер» получилась не у всех. По словам мастера много ее знакомых пар на этой почве повздорили.

В домашних салонах кипели страсти.

- Как ты меня подстригла? Все клочками!

- Это что челка? Косая-кривая. Хорошо, с ушами осталась.

Что нынче говорят психологи? Пандемия – проверка на прочность? Обычные вещи становятся чем-то другим: испытанием или радостью? И самое главное – все профессии нужны, все профессии важны.

За разговорами пролетает полтора часа.

- Светлана, вы не боитесь заболеть?

- Я – нет. Нужно просто предосторожности соблюдать. И я уверена, что настрой имеет большое значение, и многое решает психосоматика. К тому же, очень соскучилась по работе, по эмоциям: когда клиент счастлив и я тоже.

P.S. Стрижка получилась отличная. Селфи мужу отправила.