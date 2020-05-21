Любовь к варенью, школьные истории и тайна фамилии: неизвестные факты о министре обороны Сергее Шойгу

21 мая отмечает 65 лет юбилей Сергей Шойгу. Государственный деятель, основатель МЧС и Заслуженный спасатель России. Генерал 900-тысячной армии «вежливых людей», министр обороны России, председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, один из основателей партии «Единая Россия». А еще президент Русского географического общества, художник, меценат, спортсмен, коллекционер. Это давно известно, ведь Сергей Кужугетович – человек публичный и всегда находится в центре внимания.

Однако есть в его биографии не столь известные факты, о которых могут рассказать только близкие люди, а может, подзабыл и сам Сергей Кужугетович? Мы поговорили с Айланой Калиновной Кужугет, двоюродной сестрой министра обороны. Айлана, кстати, живет в Кызыле, она доктор культурологии, кандидат искусствоведения и очень известный в Туве человек.

Все лето – на раскопках

Как сын партийного работника Сергей Шойгу мог без проблем поехать в пионерский лагерь на Черное море – в Артек, например, или «Орленок». А вместо этого – ему было тогда 12 лет – попросил у отца разрешения отправиться в археологическую экспедицию. В Туве тогда работал Александр Грач, выдающийся специалист по древним азиатским кочевникам, он много лет руководил ленинградской археологической экспедицией в республике.

Сергей Щойгу – участник Саяно-Тувинской археологической экспедиции, 16 лет, 1971 год. Фото из семейного архива

Отец спокойно разрешил, и вот будущий министр обороны целое лето провел на раскопках древнего городища. Жара, комары, палатки, еда на костре. Но настолько это было увлекательным, что школьник потом еще несколько сезонов ездил на раскопки. Отсюда идет его любовь к истории родной земли. К слову, средневековая крепость Пор-Бажын в Туве стала памятником федерального значения благодаря усилиям Сергея Шойгу. И его дорога в Русское географическое сообщество начинается здесь же, со знакомства с историей родного края.

Спортсмен широкого профиля

- Я младше Сергея на шесть лет, но училась в той же школе, что и он. А там про него ходили легенды: боевой, смелый, Енисей переплывал, - говорит Айлана. – Он обожал свою учительницу физкультуры Нину Максимовну Кузьмину. Позже, каждый раз, когда удавалось приехать в Кызыл, он всегда ее навещал. Она ему много дала, это она привила ему любовь к спорту на всю жизнь. Сергей занимался всем, чем только можно было.

Сергей Шойгу с друзьями, ему 16 лет, 1971 год. Фото из семейного архива

Однажды с ними произошел такой случай, о нем рассказывала друг семьи Марина Михайловна Фирсова. В 9-м классе Сергей выступал на городской спартакиаде по баскетболу. Возвращается с соревнований в раздевалку, а у него ботинки зимние украли. Он не ругался, не скандалил. Как был в кедах, развернулся и домой побежал. Нина Максимовна за ним – за каждого ребенка ведь головой отвечаешь, нужно убедиться, что с мальчиком все в порядке. На улице мороз под -50. Нашлись ботинки или нет, неизвестно.

«Как хорошо поговорили»

- Знаете, как общаются традиционные тувинцы между собой? – смеется Айлана. – Помню, приходим мы семьей к ним в гости, и мне весело было наблюдать за отцом и дядей. Садятся пить чай и молчат. Один спросит: «Как дела?», второй ответит: «Хорошо». И минут 15 они просто молча пьют чай. Вечер проходит, они прощаются: «Как хорошо мы с тобой сегодня поговорили».

Братья Кужугет Сереевич и Калин-оол Сереевич. Фото из семейного архива

Так вот, братья были страстными охотниками. И когда уходили в тайгу на несколько дней, всегда, с самого детства Сергея, брали его с собой. И вот там проходило то же самое: садятся втроем у костра пить чай – и подолгу молчат, глядя кругом. А когда человека ничто и никто не отвлекает, он начинает видеть окружающий мир в другом свете, подмечая в нем порой скрытые картины, образы.

- Мне кажется, что в этом молчании Сергей на всю жизнь влюбился в природу нашей республики. Настолько, что время от времени привозит сюда президента, чтобы отдохнуть несколько дней от работы и набраться сил.

Отец Кужугет Сереевич был партийным работников, редактор газеты "Шын" ("Правда" на тувинском языке), писатель. Фото из семейного архива

Любимое блюдо

Мясное, конечно! Отец когда-то научил Сергея: достать замороженное мясо марала, быстро мелко порубить и обжарить на сковороде. Сейчас маралятины нет, вместо нее говядина. А вообще мама Александра Яковлевна была знатным кулинаром, он обожал все, что она делала.

- Она была родом из Орловской области, а жила в Луганске. И отменно готовила свои блюда. Мы к ним в гости приходили на пироги, на торты. И еще она варила много варенья из черной смородины и других таежных ягод. Сергей и сейчас очень любит варенье. К сладостям равнодушен, но к варенью имеет слабость. Оно с ним всегда, где бы он ни работал – в МЧС, на посту губернатора Московской области, сейчас в Министерстве обороны. И все его сотрудники об этом знают. Поэтому везде, где пьют чай, там обязательно должна быть

Семья Шойгу: мама Александра Яковлевна, отец Кужугет Сееевич, старшая сестра Лариса и Сергей. Фото из семейного архива

вазочка с вареньем.

Фамильная путаница

На самом деле родовая фамилия министра обороны – Кужугет. Это один из самых древних тувинских родов, довольно известных. В нем были и правители местности под названием Бай-Тайга (исторический район на западе Тувы), и ламы, и шаманы. Одним словом, знатный род. Но в 1944 году, когда Тува вошла в состав СССР и началась паспортизация населения, очень часто паспортистки предлагали поменять местами имя и фамилию. Представьте: деревня на 160 домов – и все семьи с фамилией Кужугет.

Отец Айланы свое родовое имя оставил, он – Кужугет Калин-оол Сереевич (правильно: фамилия у тувинцев указывается впереди имени). А дядя поменял и стал не Шойгу Сереевич, а Кужугет Сереевич. Не будь этого, сейчас командующего российской армии звали бы Кужугет Сергей Шойгуевич.

Мама Александра Яковлевна Шойгу - зоотехник, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Тыва. Фото из семейного архива

За ночь книгу прочитал

Книги для Сергея Шойгу – такая же страсть, как старинное холодное оружие, как рисование акварелью и резьба по дереву, как тувинская тайга.

- Он восхищенный читатель. Два года назад по инициативе и при финансировании старшей сестры Ларисы вышла книга «Созидатели советской Тувы. Чтобы помнили…». Лариса тогда сказала: «Я хочу, чтобы люди читали и восхищались, какие были герои в советское время». Я была координатором этого проекта. В книгу вошли 30 очерков о выдающихся земляках. Почти 300 страниц с редкими фотографиями. Один экземпляр Лариса увезла брату. За ночь ее прочитал, не мог остановиться (а ведь представьте, насколько занятой он человек). Был в таком восторге, что потребовал второй том. Но пока у нас до нее дело не дошло: если честно, то тяжело писать о тех процессах, что происходили в первой половине 20-го века.

Сергей Кужугетович не только читатель. Благодаря ему на свет вышло много изданий о культуре, искусстве и истории Тувы. Он помог выпустить альбомы редчайших фотографий «Черно-белая Тува» и «Тува - фронту». Он собрал уникальные карты Тувы начиная с 17 века в отдельную книгу. Издал рассекреченные Министерством обороны документы, касающиеся Тувы времен Великой Отечественной войны.

Сергей Шойгу и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на отдыхе. Фото: архив Шолбана Кара-оола

- Он инициатор, создатель и спонсор редчайшего издания под названием «Урянхай. Тыва дептер». Это антология научной и просветительской мысли о древней тувинской земле и ее населении. Сергей нанял людей, которые перепечатывали все страницы заново, и затем издал семитомник тиражом в 5 тысяч экземпляров и раздал во все школы и библиотеки Тувы.

Теперь у Шойгу планы издать дневники всех членов Русского географического общества, которые за полтора века побывали в Туве. Таких было восемь человек, но это не точно, так что и его исследовательская деятельность продолжается.