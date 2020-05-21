2020-05-20T22:21:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярскеи крае на 21 мая 2020 года: COVID-19 заразились 2445, выздоровели 614

Рассказываем о количестве зараженных коронавирусом на утро 21 мая 2020 года в Красноярске и крае
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярскеи крае на 21 мая 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярскеи крае на 21 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 21 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 2445 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 504. Таким образом, темп прироста за сутки составил 25,9 %.

Из новых случаев: 41 в Красноярске, 440 в Северо-Енисейском районе, это вахтовики, остальные смотрите в таблице.

Инфекция проникла в 44 города и района края.

Инфекция проникла в 44 города и района края.

Инфекция охватила 44 города и района края. 614 пациентов вылечили (+49 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому 1101, за последние сутки взято 30. Снято с контроля 17958, за сутки 102.

Всего проведено тестов на коронавирус 139762, из них за последние сутки – 4509.

Круглосуточная горячая линия - инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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