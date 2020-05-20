Демография в Красноярском крае: рожать стали меньше, уезжать стали больше, зато увеличилась продолжительность жизни

Специалисты Красноярскстата обработали демографические данные за 2019 год. Если в общих чертах обрисовать картину мира, то в минувшем году рожать мы стали меньше, уезжать из края – больше, так что численность населения в целом сократилась. Зато продолжительность жизни неуклонно растет из года в год. И при этом львиная доля населения живет в городских условиях.

Общая численность

А теперь конкретно по пунктам. Численность постоянного населения Красноярского края на 1 января 2020 года составила 2 866 255 человек. По сравнению с 1 января 2019 года эта цифра сократилась на 7 771 человека (или на 0,3 %), в том числе за счет естественной убыли – на 4 993 человека, миграционной убыли – на 2 778 человек.

Обратите внимание, что 77,5 % населения Красноярского края – это 2 222 227 человек – проживают в городской местности. На долю сельчан приходится только 22,5 % - 644 028 человек.

Где-то минус, а где-то и плюс

Между прочим, в 10 территориях края (в 5 городах и 5 муниципальных районах) численность населения не сократилась, а наоборот, показала прирост. Самые показательные цифры:

- Норильск – плюс 840 человек (в том числе за счет естественного прироста, он превысил показатели 2018 гона на 1 279 человек);

- Сосновоборск – плюс 466 человек (за счет миграционного прироста на – 553 человека больше, чем в 2018 году);

- Емельяновский район – 3 066 человек (за счет миграционного прироста на 3 080 человек);

- Березовский район – 613 человек (за счет миграционного прироста на 757 человек).

Естественные процессы

В 2019 году в Красноярском крае родилось 30 143 малыша. Снижение по сравнению с предыдущим годом составило 3 384 ребенка. Причины разные, от психологических до материальных. Как отразятся дополнительные государственные меры поддержки семьям, имеющим детей, введенные в 2020 году, увидим к концу декабря.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) снизился с 1,61 в 2018 году до 1,51 в 2019 году (эти данные пока предварительные).

Второй аспект естественных причин изменения численности населения – смертность. За год умерло 35 136 человек. Это 584 человека меньше, чем в 2018 году. Основные причины смертности не меняются. Чаще всего жители края уходят из жизни из-за болезней системы кровообращения (в 2019 году на их долю приходилось 48,2 % всех случаев смертей). На втором месте новообразования (19,3 %). На третьем – внешние причины (10,1 %).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Красноярскому краю в 2019 году составила 71,16 года, тогда как в 2018 году – 70,71.

Уехали, приехали

Немалую роль в статистике населения играет и миграция. В отчетном году на территорию края из других регионов России приехали 51 164 человека, это на 5 670 человек меньше, чем годом ранее. А уехали в другие регионы из края – 53 942 человека, на 3 170 человек меньше. Что касается иностранцев, отмечается миграционный прирост – 2 127 человек из стран СНГ и 212 – из дальнего зарубежья.

Обратите внимание, что полные данные о демографической ситуации в Красноярском крае мы получим после Всероссийской переписи населения, которая запланирована на октябрь этого года.