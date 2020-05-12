«Два часа кружил над городом, вырабатывая топливо»: самолет «Почты России» экстренно сел в Красноярске

Буквально только что, утром 12 мая, в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолет «Почты России». Как оказалось, у воздушного судна возникли проблемы с системой шасси.

Самолет должен был следовать из Красноярска в Норильск. Вылетел в 8.40 (по местному времени). Однако почти сразу поступило сообщение от капитана – у нас неполадки с шасси. Было понятно: продолжать полет борт не может, надо возвращаться. Чтобы исключить возможность ЧП, капитан принял решение – перед посадкой выработать керосин. Для этого пришлось два часа кружить над городом.

- На борту находился только обслуживающий самолет экипаж, пассажиров не было, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» в пресс-службе аэропорта. – Это грузовое судно.

Уже известно: экстренная посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Теперь самолет отправили на стоянку, его проверяют техники.