2020-05-12T08:17:50+03:00
Происшествия

«Два часа кружил над городом, вырабатывая топливо»: самолет «Почты России» экстренно сел в Красноярске

Оказалось, у него возникли проблемы с шасси
Ася ЖУКОВА
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Самолет «Почты России» экстренно сел в Красноярске. Фото: официальный сайт "Почты России".Самолет «Почты России» экстренно сел в Красноярске. Фото: официальный сайт "Почты России".
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Буквально только что, утром 12 мая, в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолет «Почты России». Как оказалось, у воздушного судна возникли проблемы с системой шасси.

Самолет должен был следовать из Красноярска в Норильск. Вылетел в 8.40 (по местному времени). Однако почти сразу поступило сообщение от капитана – у нас неполадки с шасси. Было понятно: продолжать полет борт не может, надо возвращаться. Чтобы исключить возможность ЧП, капитан принял решение – перед посадкой выработать керосин. Для этого пришлось два часа кружить над городом.

- На борту находился только обслуживающий самолет экипаж, пассажиров не было, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» в пресс-службе аэропорта. – Это грузовое судно.

Уже известно: экстренная посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Теперь самолет отправили на стоянку, его проверяют техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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