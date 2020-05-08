«Просто «бабла» с государства срубить хочет»: владелицу частного детсада на грани разорения обвинили в корысти

«Моя семья, и 10 моих сотрудников остались без возможности покупать еду, потому что обещанных выплат от государства мы не получили. От имени всех ИП требую выплат в достойном размере!» - видеопост красноярской владелицы детского сада Светланы Алвес Ногейра, которая вышла на митинг против политики государства в период коронавируса, широко разошелся в Интернете.

Многие посочувствовали: время, действительно, непростое. Но после того, как у девушки взяли интервью, грянул скандал. На простой вопрос – почему ваши сотрудники не получили выплат, она нехотя призналась: а они все... официально не оформлены. Попытки оправдаться – мол, я об этом не задумывалась, в России каждый сам за себя, только усугубили впечатление. Что же оттолкнуло сочувствующих?

Вопрос на засыпку

Несколько дней назад 31-летняя Светлана Ногейра, переводчик по образованию стала участницей несанкционированного митинга против самоизоляции в Красноярске. Власти, конечно же, его разогнали – хоть и понимают, что бизнесу сейчас тяжело. Особенно среднему и мелкому, но разрешения все-таки на собрание не было, а значит, оно не законное.Также Ногейра записала то самое гневное видеообращение.

Должно ли государство просто так раздать деньги, чтобы помочь нуждающимся ? Этот вопрос не дает покоя пользователям соцсетей, предпринимателям, спортивному комментатору Василию Уткину. Задался им и журналист Алексей Пивоваров. На YouTube-канале «Редакция» вышел сюжет – мини-интервью в режиме самоизоляции с профессорами экономики, политиками (в том числе и оппозиционными), предпринимателями и блогерами.

- Сотрудники у вас что, в неоплачиваемом отпуске, или вы их уволили? – интересуется положением Светланы Пивоваров.

- Они у меня работают неофициально, - призналась девушка. – я индивидуальный предприниматель, а они работают неофициально. Получилось так, что они не могут получить никакой обещанной суммы от государства, потому что они неофициально работают. Пока у нас все на паузе: работа, зарплата.

- Почему же вы не оформляли их официально, чтобы они сейчас могли хотя бы пособие по безработице получить? – резонно спрашивает Пивоваров.

- Никто не был готов к такому, - говорит девушка.

- А вы почему их не оформляли, чтобы налогов не платить?

- Честно говоря, я об этом не задумывалась. О налогах тоже, - продолжает откровенничать предприниматель. - Потому что, знаете, у нас в России как-то каждый сам за себя.

Эта фраза и возмутила соцсети. То есть, следуя логике Светланы, налогов она не платит, людей не трудоустраивает, а государство – помоги. Удобно, не так ли?

Подстава!

«Ты никому не должна, и тебе никто не должен! Разорилась – твои проблемы», - взъелись на девушку особо рьяные хейтеры. «Сама и пальцем не пошевелила для людей. Просто бабла с государства срубить хочет, вот и все», - поддерживают в соцсетях. И это еще, как говорится, цветочки. Светлане начали грозить уголовными делами, разорением и прочими прелестями.

Несколько шокированная резонансом в соцсетях девушка начала оправдываться. Вот что она рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск.

- Для меня это такая «подстава» СМИ! Интервью было на полчаса - все вырезали, - возмущенно говорит Ногейра. -Видимо, Алексей Пивоваров и его «Редакция» изначально показывают то, что им выгодно. Почему вообще поднялась эта тем? Дело в том, что 24 апреля мы выходили на акцию протеста против режима самоизоляции на площади Ленина в Красноярске, и изначально разговор наш с журналистом шел именно об этом. А потом меня поставили в такую психологическую ситуацию: «Считаете ли вы, что государство должно помочь?» Начнем с того, что я не просила помощи, я критиковала – по факту, а не жаловалась.

То ли Ногейра забыла, что видео не просто просила, а требовала, «как мать и предприниматель», то ли это откровенная ложь.

- Я действительно сказала, что сотрудники у меня не трудоустроены, - признала факт блогер, - но это не означает, что я не плачу налогов государству – тогда бы налоговая меня закрыла. У меня не частный детский сад, а детский центр. Мои ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, которые может самостоятельно выбрать бизнесмен – прим. Ред.) позволяют сделать так, что сотрудники у меня сами решают, трудоустраиваться или нет. И они не хотят. Мне сейчас в соцсетях пишут про уголовные дела какие-то. Я еще раз посоветовалась с юристом, и он разъяснил, что я ничего не нарушаю. Меня сегодня пригласили после этого видео в краевое минобразования на встречу – не знаю, для чего. У нас владельцы детсадов не могут туда попасть, а меня зовут. Зачем? Пугать тем, что закроют – да я уже разорилась, понимаете.

Про бизнес с нуля

Между тем бизнес Светлане дался непросто. Чтобы его поставить на ноги, мама Светланы взяла кредит в 1 миллион рублей, а сама девушка продала ипотечную квартиру и машину. Говорит, помощи ждать неоткуда – за плечами два неудачных брака (один - с ирландцем), две дочери (Эвелина, 8 лет и Николь, 3 годика) и племянник. У которого в ДТП разбились родители.

Усилия, впрочем, того стоили. За полтора года девушке удалось почти рассчитаться с кредитами, нанять толковых преподавателей, купить другую машину, в планах был отпуск с детьми. Но любимое дело в миг пошло прахом.

- Мне государство никак не помогало, за что я должна платить налоги – за разбитые дороги и пенсионный возраст? Да здесь выживают, кто как может! И то, что я делаю, это такая ерунда. А как у нас чиновники «выживают»? – возмущена предприниматель. - Я всего лишь женщина, которая хочет прокормить своих детей. Закроют мое предприятие – я выживу, я привыкла крутиться.

Крутиться, видимо, все-таки придется. И не одной Светлане. По ее признанию, бизнес запустить после пандемии она просто не сможет - не на что. Говорит, в развивающий центр ходили 34 малыша от 6 месяцев до 5 лет. Из-за коронавируса всех их до осени родители как-то пристроили – по родственникам и бабушкам-дедушкам. До осени платить зарплату «арендованным» педагогам она не может, просто не с чего. А их 10 человек - 2 воспитателя, 2 помощника, повар, логопед, фитнес-инструктор, преподаватель английского языка, музыкальный руководитель, преподаватель по LEGO-конструированию. И с родителей за услуги центра Светлана брала относительно по-божески – 18 000 рублей. Многим нравилось.

- Первое время я была в шоке: смотрела в Интернет и не понимала, что вообще происходит, что с нами делают?! Электронные пропуска, дистанционное обучение (я своего ребенка не подпустила ни разу к Zoom – я против этого всего). Сейчас я понимаю, что я не одна такая. Просто я решила не молчать.