Как работает в Норильске план по сдерживанию коронавируса среди рабочих-вахтовиков

Несколько недель назад, когда количество случаев заражения коронавирусом в Красноярском крае измерялось единицами, а для Норильска он казался таким далеким, городские власти принимали решение, где и как обустроить обсерватор. Во-первых, это было распоряжение губернатора края. А во-вторых, все понимали, что запереть второй по величине город региона и крупный промышленный центр невозможно – так или иначе сюда будут прилетать люди с большой земли и у кого-то будет коронавирус, значит, таких людей нужно будет куда-то изолировать.

Для обсерватора определили профилакторий «Валек», который находится на удаленном расстоянии от жилых кварталов. Специально подготовили персонал, организовали трехразовое питание и медицинское обслуживание.

Все пассажиры, которые прилетают в Норильск самолетом из Москвы, проходят обязательное первичное обследование в аэропорту. Затем те, кто живет в городе, отправляется на самоизоляцию по домам. Остальных приводят в «Валек» в специальном автобусе. А таких немало, среди них рабочие, которые трудятся вахтовым методом на «Норникеле».

7 мая, краевой Роспотребнадзор сообщил: количество официально подтвержденных случаев COVID-19 в Норильск составило 19 человек. За сутки – плюс 12 случаев. Причем 8 случаев было выявлено как раз в обсерваторе. А это значит, что контакты заболевших с норильчанами были сведены к минимуму.

Зараженных перевезли на лечение в инфекционное отделение КГБУ «Норильская ГБ № 2». По словам главного врача Константина Калинина у большинства пациентов, находящихся в стационаре, болезнь протекает в легкой форме. У остальных пневмония средней степени тяжести. Поддержка аппаратов ИВЛ пока не понадобилась никому.

Здесь стоит отметить активную позицию «Норникеля» в процессе сдерживания коронавируса на территории города. В течение апреля на средства компании и бюджета было закуплено более 19 тысяч тест-систем. Началось тестирование сотрудников, входящих в группу риска. Это работники аэропорта, полицейские, водители, которые доставляют пассажиров в Норильск. А также работники организаций, отвечающих за обеспечение жизнедеятельности населения.

Остается добавить, что компания «Норникель» уже выделила 10,5 миллиардов рублей на превентивные меры по сдерживанию распространения коронавируса.