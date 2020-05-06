«Немцы не учли погодные условия»: почему Диксон не был захвачен врагом во время войны

Остров Диксон - единственный участок в Красноярском крае, где происходили реальные боевые действия во время войны. Евгений Парфенов, научный сотрудник Краевого краеведческого музея, рассказал радиослушателям радио «Комсомольская правда» - Красноярск на 107.2 FM подробности военной операции, происходившей в Северном море у острова Диксон в 1942 году

- Операция военно-морского флота Германии называлась «Вундерланд», что в переводе на русский означает – «Страна чудес». С ее помощью немцам нужно было прервать, перекрыть северный морской путь и помешать движению морских конвоев, которые перевозили оружие, медицинское оборудование, технику, нефтепродукты и все остальное. Подготовка к этой операции началась в мае 1942-го, в июле план был утвержден и в августе началась его реализация. Одним из самых ярких событий этой операции стало боевое столкновение немецкого боевого крейсера Адмирал Шеер с советским ледокольным пароходом «Александр Сибиряков». 21 августа крейсер и пять подводных лодок пришли в Северный ледовитый океан, где обнаружили один из советских конвоев, который был без охраны. Желая разбить конвойный корабль, самолет поднялся в воздух, но из-за плохих погодных условий потерпел крушение и был затоплен. 25 августа около полудня был замечен ледокольный пароход «Александр Сибиряков», который от Диксона шел на Северную землю с провизией и топливом.

Начался бой. Силы были не равны. «Генерал Шеер» – мощный крейсер, сделал шесть залпов, выпустил 27 снарядов. Советский пароход под командованием Анатолия Алексеевича Качаравы в течение часа сопротивлялся, но в итоге был затоплен. С крейсера спустили катер, который подобрал около 20 человек, включая тяжело раненного капитана. Некоторые бойцы отказались от спасения и погибли. Задачи, которые ставили немцы, изменились. У крейсера «Адмирал Шеер» уже не было воздушной разведки, самолет был затоплен, поэтому атаковать порт Диксон и высадить десант - около 180 человек, как планировалось изначально, им не удалось. Цели операции «Вундерланд» достигнуты не были. Крейсер ушел от Диксона.

Фото: из личного архива Татьяна Ивановой, уроженки п. Диксон

Важным фактором, повлиявшим на именно такой исход операции, стали погодные условия. Полярные льды, ветра и туманы мешали крейсеру. Еще до решающей битвы немцы обнаружили конвойные корабли, но так и не напали на них, потому что у них не было возможности маневрировать должным образом. Если бы планы немцев были реализованы, то у советской армии возникли бы затруднения с поставкой всего необходимого по Северному морскому пути. Это могло привести к ужасным последствиям, которые наверняка усложнили бы Победу в Великой Отечественной войне, которая и так нашему народу далась очень большой ценой.

Фото: из личного архива Татьяна Ивановой, уроженки п. Диксон

После завершения операции, немецкое командование пришло к выводу, что проводить такие операции очень тяжело, это требует большой подготовки. Ведь несмотря на использование подводных лодок, всю мощь техники, операция должным образом выполнена не была. В начале войны у немцев были запланированы еще несколько операций в Северном море, но после Диксона они проведены не были. И самым громким арктическим событием осталась операция «Вундерланд».