График отключения холодной воды в Красноярске летом 2020 года

Впереди окончание отопительного сезона в Красноярске (точную дату в мэрии пока не сообщают, она станет известна позднее). А следом традиционно начинаются сезонные ремонтные работы на коммунальных сетях. Работы на водозаборах обычно идут по два дня. Но на сей раз коммунальщики планируют сократить эти сроки до нескольких часов.

Приводим график отключения холодной воды по водозаборам.

Водозабор «Татышев» - 29 мая в 23:00 часа

- Советский район (за исключением улиц Подзолкова и Дудинской, нечетной стороны улицы Спандаряна, Партизана Железняка, 4а – 8а, Соревнования, 20), а также деревни Бадалык и Сухая Балка, поселок Нанжуль.

- часть Центрального района (улица 3-я Полярная, нечетная сторона улицы Шахтеров, 17 – 61; Полярной, 4 – 17; Березина, 11 – 17 и 80 – 82, Туруханской, 14 – 24 и 39 – 57, Мартынова, 6 и 6, строение 2).

Водозабор «Остров Отдыха» - 19 июня в 23:00 часа

- Свердловский район

- часть Кировского района (Красраб до улицы Затонской, микрорайон Первомайский и Водники).

Водозабор «Нижнеатамановский» - 3 июля в 23:00 часа

- Ленинский район

- часть Кировского района (Красраб от Затонской; коттеджи на улицах Побежимова и Вавилова)

- поселок Березовка.

Водозабор «Посадный» - 17 июля в 23:00 часа

- Центральный и часть Железнодорожного района (от центра до железной дороги).

Водозаборы «Казачий», «Гремячий лог» - 31 июля в 23:00 часа

- Октябрьский район

- часть Железнодорожного района (от железной дороги, Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака, Калинина),

- поселки СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Новалэнд.

В случае форс-мажорных обстоятельств возможно изменение даты и времени остановки и запуска водозаборов.