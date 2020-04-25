2020-04-25T09:06:40+03:00
Происшествия

Проиграв в игру на мобильнике, 13-летний мальчик разнес квартиру и зарезал младшего брата

Жуткое убийство произошло в Красноярском крае
Анна СНЕГИРЕВА
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Старший брат зарезал младшего Фото: соцсетиСтарший брат зарезал младшего Фото: соцсети
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Дикий случай произошел в Дудинке (Красноярский край). 13-летний Артем Павлов* нанес 15 ножевых ранений своему младшему братишке, когда тот пытался спастись от него на кухне.

Произошло все утром 23 апреля, когда матери мальчиков не было дома. Вернувшись, она застала жуткую картину: вся квартира разгромлена в пух и прах, а на залитой кровью кухне лежит мертвым ее младший сын 7-летний Витя. Схватив старшего, женщина начала трясти его, выяснять, что случилось. Но тот лишь невнятно лепетал: дескать, проснулся, а брат мертвый…

В семье у Ольги Павловой и Александра К. трое детей. Старший Артем, затем Витя и маленькая Верочка. Мальчишек Оля родила еще в первом браке. А младшенькая появилась всего 6 месяцев назад. В ОПДН никто из детей никогда не состоял, Ольгу везде характеризуют, как социально благополучную женщину и мать.

Как же такое могло произойти? В то роковое утро Оля, прихватив Верочку, решила отправиться к матери (бабушке детей). Мальчишек оставила дома – пусть спят. Обычное, в общем-то, утро.

Когда мать ушла, проснулся Артем. Первым делом он потянулся за мобильником, поиграть. Но что-то пошло не так, и мальчишка уровень в игрушке запорол. Другой бы расстроился, конечно, да пошел завтракать, но… Артем впал в ярость. Ребенок начал крушить все вокруг, разнес мебель, побил посуду. От шума проснулся Витя. Увидев, что брат не в себе, мальчик кинулся на кухню – надеялся там укрыться. Но не получилось. Артем добрался до него и там. Схватив нож, он начал бить младшего брата наотмашь.

Позднее следователям и матери он рассказал, почему поступил так.

- Проиграл в игру, боялся, что теперь никто не будет со мной общаться, - пояснил ребенок.

Из-за этого у мальчика случился припадок ярости. Затем, поняв, что младший брат обязательно все расскажет матери, когда та вернется, и его, Артема, накажут, он взялся за нож…

* Все имена и фамилии изменены, согласно требованиям законодательства

ИСТОЧНИК KP.RU

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