Стали известны имена победителей в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!»

Почти неделю длилось подведение итогов конкурса «Дети, спорт и красота!», который проводился на сайте «Комсомольская правда». Все это время наши юные участники и их родные переживали, но терпеливо ожидали результатов. Сразу оговоримся, «накрутки» были у всех. Но это не означает, что наши участники могли прибегнуть к нечестному способу для достижения победы. Нет! Они спортсмены и знают, что такое репутация и чистота результата. Во время соревнований все зависит только от них самих. А вот в конкурсах основной вклад вносят «болельщики». Некоторые из них хорошо знакомы с компьютерными технологиями и из «благих» побуждений приближают заветную победу для друзей. Но технические службы не дремлют и все «накрутки» ликвидируются после завершения голосования. И вот сейчас мы готовы представить десятку победителей. Познакомимся с ними поближе.

Лидеры голосования:

1 место заняла Виктория Лобыкина Фото: личный архив

1 место - Виктория Лобыкина - 769 голосов.

Виктория около двух лет занимается футболом в СШОР по футболу «Енисей». Девочка активно участвует в соревнованиях и в ее спортивной копилке несколько наград. На фото Вика сразу после Краевых соревнований по футболу «Кожаный мяч» на стадионе «Металлург». Команда заняла 3 место.

2 место занял Алексей Гусаров

2 место - Алексей Гусаров – 752 голоса.

Алексею Гусарову 14 лет. Он занимается в Федерации тхеквандо МФТ Красноярского края с 2015 года. Снимок сделан на Всероссийских соревнованиях по Кикбоксингу «Кубок Сибири» в Омске, где Леша стал чемпионом. Также он является призером Чемпионата России по тхеквандо. Парнишка мечтает стать тренером по тхеквандо.

3 место занял Александр Мацора Фото: личный архив

3 место - Александр Мацора – 748 голосов.

Такой малыш, а уже спортсмен? Мама и папа Саши пояснили, почему решили отдать своего сына в плаванье в столь раннем возрасте: «Что касается медиков, то они не только приветствуют водные процедуры среди новорожденных, но и настаивают, чтобы родители учили плавать детей с пеленок. Во-первых, это укрепляет детский иммунитет. Во-вторых, ребенок в младенчестве учится плавать гораздо быстрее, чем в более позднем возрасте. Срабатывает память тела: младенец «вспоминает» себя в утробе матери. Он еще не боится воды, поэтому ведет себя в бассейне увереннее, чем взрослые детишки.

4 место - Константин Жовнар Фото: личный архив

4 место - Константин Жовнар – 742 голоса.

Вы только посмотрите, какие невероятные трюки умеет выделывать этот парень! Молодчина!

5 место - Арсений Ананьев Фото: личный архив

5 место - Арсений Ананьев – 694 голоса.

Арсений около двух лет занимается футболом в ФШ Спарта в Канске. Активно принимает участие в соревнованиях. В копилке маленького футболиста золотая, серебряная и бронзовая медали. Его родители уверены, что сына ждет большое будущее: «У Арсения все еще впереди и награды будут пополняться обязательно! Успеха добивается ребенок, имеющий в лице родителей помощников… В семье, где особое место уделяется спорту, не возникает трудностей в выборе занятий ребенка».

На фото Арсений в момент перерыва и наставления между игрой, «Лига наций 2019» в Красноярске.

Номинация «Выбор редакции КП»:

Тихомир Тетерин Фото: личный архив

Тихомир Тетерин

Тихомиру 12 лет, он занимается сноубордом. И вот что он рассказывает: «Свою высшую награду я заработал на всероссийских соревнованиях кубок Алтая».

Александра Куцейко

Александра Куцейко

Саша Куцейко занимается художественной гимнастикой в краевой спортивной школе. Конечно же, как и любой спортивный ребенок, она мечтает о больших высотах, о золотых медалях. Но спорт ее привлекает не только наградами, но и возможностью заводить новые знакомства, ведь у гимнасток всегда много друзей.

Артем Колосицын Фото: личный архив

Артем Колосицын

Артему Колосницыну из Железногорска только 3 года. Но он уже смело гоняет на велосипеде. Его фотографию, которая была сделана во время велогонки, на фотоконкурс отправили родители.

Савелий Белоцеркович

Савелию 10 лет, два из которых он занимается регби в спортивном клубе «СТМ-Енисей». Во время соревнований в день Защитника Отечества получил кубок лучшего игрока команды. И это уже второй раз. Спортом Савелий занимается самозабвенно, с большим энтузиазмом.

Каролина Колпакова Фото: личный архив

Каролина Колпакова

Активная и очень упорная «Чирлидирша». Занимается первый год Чирлидингом, в школе «Без границ». Просто влюблена в данный вид спорта! В ее копилочке уже 2 золота и 2 серебра. А на фото Каролина выступает на Чемпионате и Первенстве Красноярского края по Чир спорту.

Поздравляем ребят с победой! Мы бы хотели вручить дипломы и подарки прямо сейчас, но сейчас в стране действует особый режим и все послушно сидят дома. Но как только появится возможность встретиться вместе, то обязательно пригласим всех победителей в гости для вручения дипломов и подарков. Место и время сообщим дополнительно.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе «Дети, спорт и красота!» за вашу волю к победе и активную жизненную позицию. У каждого из вас будет возможность на следующей неделе скачать диплом активного участника на странице фотоконкурса.

Все вы большие молодцы! Наша спортивная надежда края и большая надежда родителей! Так держать! Продолжайте заниматься спортом, чтобы быть сильными, здоровыми, бодрыми и всегда оставайтесь такими же открытыми и красивыми!