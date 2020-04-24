Откровения пилота: «Хочу просто надеть форму и хотя бы постоять на летном поле»

Садились, и больше не взлетали - тысячи самолетов во всем мире уже несколько недель ряд к ряду стоят на аэродромах. Не заводятся двигатели. Не начинает разгон новый лайнер на взлетно-посадочной полосе. Не заходит на посадку очередной рейс... Как это переживают пилоты? Один из пилотов с 25-летним стажем, Кирилл Рычков, дал откровенное интервью «»Комсомолке».

СПРАВКА «КП»

Кирилл Рычков, родился в Красноярске (Россия, Красноярский край), в авиации больше 25 лет. Начинал с малой авиации на севере Красноярского края, летал на ЯК-40. Работал в таких крупных компаниях, как «Qatar Airways», «Emirates». Сейчас работает за границей, в частной компании, занимающейся перевозкой по коммерческим заказам (базируется в Нигерии). Управляет «Bombardier Global Express» - это большой сверхдальнемагистральный административный самолёт, производимый компанией Bombardier Aerospace. Женат, супруга живет в Красноярске, дочка – в Австралии. Сейчас находится на в Лагосе (портовый город на Юго-западе Нигерии).

«Получали по 400 000, сейчас были бы ради 200 000, но и этого нет»

Кирилл РычковФото: Мария ЛЕНЦ

- Кирилл, в качестве вводной - где вы сейчас?

- В Лагосе, в Нигерии. Здесь мы «застряли», когда совершили рейс перед закрытием полетов. Здесь все хорошо организованно. Вчера выезжал в супермаркет, нигерийцы подходят, санитайзер дают, перчатки дают одноразовые. Разговаривал с супругой, она живет в Красноярске, у вас, мне показалось, какая-то нервозная атмосфера, настолько Роспотребнадзор зажимает. Не знаю, как у вас в редакции «Комсомольской правды» это все происходит, разрешают ли вам работать, но мне чувствуется, что у нас в России слегка охота на ведьм идет...

Но к сути.

Flightradar24. Сравнение 7 марта и 7 апреля 2020 года..

Авиация - это одна из сложных во всем мире систем. Одна из самых дорогих. Начнем со стоимости любого самолета, даже самого маленького, это тысячи долларов, стоимость больших исчисляется миллионами долларов. У компаний есть возможность брать технику в лизинг, рассчитываться ежемесячными платежами, а представьте, что сейчас все это поставили на прикол. Все произошло стремительно, компании несут страшнейшие убытки, и я не знаю, как можно вернуться к прежнему. Не знаю, кто это время выдержит. Вы знаете, в нашей отрасли люди плачут, просто сидят и плачут. Тысячи людей остаются без работы. Стюардессы, проводники, начиная с малого, инженеры, будущие инженеры, авиационные инженеры, которые работали на земле, связанные с самолетным бизнесом. Представьте, какой это массив людей, социальный пласт, у всех сложнейшие проблемы – начиная даже со взаимоотношений в семье, заканчивая долгами, банками.

- Да, у авиаторов хорошие зарплаты, пилоты по 300 000 примерно получали. Но «подушка безопасности» не у многих есть. Проблемы, как у всех, текущие расходы, кредиты.

Самолеты над Сибирью. 24 апреля 2020 года. Скриншот с сайта flightradar24.ru

Я только вчера разговаривал с другом, он работает в известной, крупной российской авиакомпании (не «Аэрофлот»), у капитана самолета такого плана, как «Аэробус 320А», по-моему, даже больше называл он цифру. Они могли там зарабатывать и по 400 тысяч, сейчас он говорит, что был бы счастлив, если бы даже дали 200. Но и об этом даже речь не идет, людей убирают без содержания. Компании поступают не очень красиво по отношению к персоналу, но их понять можно, никто не может держать эту финансовую нагрузку, это очень дорого. Многих увольняют просто так, некоторых за что-то, за провинности, у кого, что накопилось. Страдают 80%.

В нашей компании еще что-то держится на плаву. Остались заказы, у нас коммерческие перевозки. Но все страдают.

Покинутый борты. Пилоты, бортпроводники - экипажи, чьи самолеты вынужденно оставались в городе, самостоятельно добирались до родных городов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Другой мой друг работает в США. Их вообще все это подкосило сильно. Поскольку Соединенные штаты были наиболее развиты в авиационном плане. Чтобы вы понимали, как это все происходит, если вы летите над территорией США, вы видите под собой каждые 50 километров аэродромы. Вот вы летите-летите, каждые 50 километров вы можете сесть, то есть любой пилот, который заботится о жизни и здоровье, думает, ну ладно, если у меня откажет двигатель, то я могу сесть сюда, сюда, сюда.

У нас такого нет, но я думаю, что именно поэтому мы, Россия, и прорвемся. После этого кризиса нам будет легче выбираться. Другие страны потеряют больше. Мы можем перепрыгнуть какие-то этапы развития авиации.

В Америке огромнейшая авиационная система остановилась в один момент. Представьте, что происходит сейчас с ними, их просто приземлили во всех смыслах.

Самолеты должны летать – с грустью говорят пилоты. Для них это – жизнь. Но пока небо для них закрыто.Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, американские авиационной власти выпустили циркуляр: мы разрешаем всем пилотам не продлевать американские лицензии, а летать с просроченными свидетельствами до 30 июня. Я вчера потратил где-то час-два на изучение этого документа, он многостраничный такой. 31 марта это началось и вот представьте, американские власти идут навстречу. Ни в одной стране мира я еще такого не видел. Они позволяют нам сейчас с просроченными медицинскими свидетельствами летать до 30 июня, и в скобках они указали до последующего уведомления. То есть я могу сейчас не мучиться, не искать клинику или врача, чтобы пройти эту медкомиссию, а просто спокойно работать.

- А самолеты? Они тоже «страдают», если стоят на земле?

- Существует регламентное ТО, техническое обслуживание, 90 дней - консервационные сроки, при этом каждые 10 дней к самолету должен подойти инженер и провести специальные процедуры. Я не буду вдаваться в документы, но у каждого самолета есть регламент, но это очень сложно, это стоит денег. Если самолет не летает, это огромные убытки.

Раньше в аэропорту «Красноярск» выполнялось в пределах 15 рейсов за сутки, то сейчас – один-два.Фото: Мария ЛЕНЦ

Не пускают даже на летное поле

- Вы могли представить вообще, что такое произойдет? Что самолеты на всей Земле встанут, и останутся на земле, и не будут подниматься в небо? Насколько для вас это фантастическая ситуация?

- Да, выглядит, как фантастика. На самом деле я сам пытаюсь смоделировать, что будет со мной через месяц. Сложно очень, никто не знает. Только вчера с моими коллегами смеялись на эту тему - да все нормально на самом деле, и позитивный настрой есть, мы никуда не скатываемся. У нас есть и беговая дорожка, я вчера 7 километров прошел. Знаете, нам же нельзя прийти на летное поле, где стоят наши самолеты. Никто не будет вас арестовывать, просто скажут: ребят, не ходите сюда...

Я мечтал быть пилотом, все мое детство, и считаю, мне просто повезло очень в жизни. Вам признаюсь: мне, как и моим коллегам, хочется сейчас хотя бы просто погладить рубашку, надеть свою форму, погоны. Выйти, постоять на летном поле.