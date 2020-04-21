Два раза ловили, на третий раз упал с высоты: в Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

На часах было около шести утра. В здании все еще спали, в коридоре тишина, только-только начало светать за окном. 52-летний мужчина снял шторы с окна своей комнаты, связал их между собой и открыл окно. Посмотрел вниз – никого. Привязал один конец импровизированной веревки к батарее, второй перебросил чрез подоконник. И начал спускаться вниз. Ему казалось, что третий этаж – это совсем невысоко, в крайнему случае можно и спрыгнуть...

Спустя несколько минут его тело на земле под окнами здания обнаружил комендант обсерватора и поднял тревогу. На место прибежали медики и охрана.

Трагедия произошла ранним утром 21 апреля в якутском городе Вилюйске. Здесь, при попытке бегства из здания местного обсерватора, погиб постоялец. Персонал в шоке: мужчина и так вел себя не совсем адекватно. А тут и вовсе устроил им головную боль. А ведь его должны были выписать этим днем. Почему не дождался?

В якутском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что биография мужчины далеко не самая положительная: неоднократно судим, злоупотреблял алкоголем, нигде не работал. Где-то в конце марта его с ножевым ранением, чуть живого, привезли на «скорой» в хирургическое отделение. Сделали операцию. Там, видимо, он пересекся с зараженной коронавирусом женщиной. Она вернулась домой в Вилюйск из Санкт-Петербурга, а в больницу пришла на перевязку. И когда у 61-летней пенсионерки выявили инфекцию, всех возможных контактеров перевезли в обсерватор. Вместе с ними загремел в новое «заключение» и погибший.

Сказать, что дебоширил две недели, пока находился на карантине, – нет, такого не было. Но сбежать порывался не раз: все хотел выскользнуть через двери в коридор, но охранники его возвращали назад. Вот и в ночь с 20 на 21 апреля задумал побег. Сделал попытку в час ночи – не вышло, затем в 5 утра – снова не удалось. Не получилось в двери, в третий раз он направился через окно. Сорвался, неудачно упал и скончался на месте.

- В обсерваторе у нас есть все условия для того, чтобы пациенты проживали в комфортных условиях. Там круглосуточная охрана, работают медики. Этот пациент несколько раз пытался убежать и последняя попытка, к сожалению, закончилась трагедией. И ведь случилось это в последние сутки, за несколько часов до того, как его должны были выписать, потому что последний тест не выявил у него наличия коронавируса, - рассказал глава Вилюйского района Сергей Винокуров.