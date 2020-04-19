2020-04-19T10:54:33+03:00
Общество

Пасха 2020 в Красноярске в период самоизоляции: как проходит и чем отличается от обычной

Рассказываем, как отмечают красноярцы главный для православных праздник в условиях самоизоляции [фото]
Ася ЖУКОВА
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Пасха 2020 в Красноярске в период самоизоляции: как проходит и чем отличается от обычной.Пасха 2020 в Красноярске в период самоизоляции: как проходит и чем отличается от обычной.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Христос воскресе! Православные верующие Красноярска (как и всего мира) продолжают отмечать Пасху, главный праздник Светлого Христова Воскресения. Он означает возрождение - переход от смерти к жизни, от тьмы к свету.

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

Правда, в нынешнем году самый радостный для православных праздник проходит в условиях, близких к боевым. Мир переживает вспышку новой коронавирусной инфекции. В Красноярске и крае почти триста заболевших, есть первые смерти: в минувшие сутки COVID-19 унес жизни двух человек. Накануне Пасхи Роспотребнадзор запретил любые мероприятия в стенах храмов, горожан и жителей края призывали – останьтесь дома. Но… люди все-таки пришли.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, как все это было, чем «коронавирусная» Пасха отличается от обычной – смотрите в репортаже нашего фотокорреспондента Марии Ленц (из храма во имя Иоанна Предтечи).

Если в прошлом году ночью на праздничных богослужениях побывали тысячи горожан, то в нынешнем большинство все же предпочло молиться дома. Конечно, нашлись и такие, кто не смог не прийти. Но людей было в десятки раз меньше!

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

Если на Пасху 2019 церковь была полностью заполнена, собралось очень много людей. Люди без боязни стояли все вместе, старые и малые, взрослые и дети. А теперь занимали место строго по нанесенной на пол разметке, держали дистанцию.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вспомнить Светлый праздник в минувшем году… Многие склонялись к друг другу, перешептывались, делились своими чувствами. А нынче практически все в масках. Стараются не то, чтобы не коснуться соседа (до которого, минимум, полтора метра), но и не тронуть невзначай свое лицо.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот настроение было таким же, как прежде. Лица были точно озарены внутренним свечением, с многих не сходили улыбки. «Потому что на них спускается благодать, - пояснил настоятель храма, протоирей Николай Ши-кэ-мин. – Конечно, все это чувствуют».

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

Обычно в ячейка у икон всегда много свечей, тем более на праздник. В этом году – другое дело. Мало посетителей, и свечки можно пересчитать по пальцам.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

Зато многие из тех, кто посетил богослужение, снимали происходящее на телефон. Вели трансляцию специально для своих близких и родных, которые остались дома. Это очень отрадно.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, в прошлом году прихожане оставляли куличи, крашенки и кагор на специальном столике внутри храма. А сегодня по-другому: батюшка освящает все прямо на улице, на свежем воздухе. Чтобы как можно меньше людей входили в помещение, чтобы не подвергали себя возможной опасности.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

На Пасху 2019 в дворе храма поставили учебную звонницу. И все желающие могли ударить в колокола. Также там устраивали особую праздничную фотозону, а рядом сделали три маленькие горки для детей. Малыши пробовали себя в традиционной народной забаве – катании яиц на Пасху. Теперь же дворик на время закрыли, горок и фотозоны нет – примета времени, бережем себя и детей.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

На Пасху всегда было принято загадывать желания. «Сначала надо принести молитву, поблагодарить Господа за все, попросить прощения за свои грехи. И только потом можно просить о том, чего хочется, самом сокровенном. Лучше не раз, не два, а три раза. Просите, и дано вам будет!» - рассказал настоятель храма, протоиерей Николай Ши-кэ-мин.

2019. Фото: Мария ЛЕНЦ

2019.Фото: Мария ЛЕНЦ

2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

2020.Фото: Мария ЛЕНЦ

А поскольку Пасха – это праздник победы Христа над смертью и грехом, давайте помолимся, чтобы одолеть болезнь. И, чтобы в каждую семью пришла радость и покой. Всем миром. Христос воскресе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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