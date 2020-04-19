Собачье сердце. Пес неделю охраняет сбитую машиной подругу

Под проливным дождем и снегом, в грязи и ледяной каше… Беспородный пес, у которого нет даже клички, почти неделю не оставляет свою подругу, погибшую под колесами автомобиля. Словно бы ждет, что она откроет глаза, вернется. Эту пронзительную, но совершенно реальную историю рассказали в одном из пабликов Ачинска Красноярского края.

Пес несет свой караул памяти вот уже несколько дней - под снегом и дождем. Фото: телеканал ОСА.

Сначала ее свидетелями стали проезжающие по трассе водители. Они заметили: на обочине дороги в сторону Назарово появился беспородный пес. Не уходит ни на час, будто его что-то держит. Пригляделись – ахнули, в паре метров у самой проезжей части лежало тело еще одной собаки. Видимо, кто-то сбил по неосторожности.

До того рокового дня они не расставались. Фото: телеканал ОСА.

Позже выяснилось: пара обитала где-то поблизости, у одной из заправок. Работники всегда старались подкормить бедолаг, пробавлявшихся, чем придется. Тяжко ведь без хозяина. Собак всегда видели вместе, они не расставались. До того рокового дня, когда одна из них попала под колеса. Гибель подруги стала для пса шоком. Говорят, с того самого времени он так и не смог от нее отойти.

Зооволонтеры пытались его забрать - не уходит. Фото: телеканал ОСА.

- Вроде как несет свой караул, - делятся водители. – Мы пробовали его подозвать, хотели подкормить, погладить, какое там… Скорее всего, собаку задавили на его глазах. Вот и перестал доверять человеку. Подойдешь, отбежит на несколько метров, облает. Уйдешь – тут же возвращается снова, жалко так.

Собачье сердце, оно такое. Фото: телеканал ОСА.

День-другой, пес оголодал. Все-таки начал подпускать к себе людей, принимать от них корм. Но в руки по-прежнему не дается. За ним уже не раз приезжали зооволонтеры, хотели увезти на передержку в приют - ни в какую. Как чует, что его заберут, пускается наутек. Но после приходит снова – на свою вахту любви и преданности. Застынет, как памятник, сидит и ждет.

Застынет и сидит. Словно ждет, что подруга вернется к жизни. Фото: телеканал ОСА.

- Смотреть без слез невозможно, - говорят местные жители. – Надо как-то спасать. Похоронить сбитую собаку, а затем и его можно будет забрать оттуда. Может быть, для этого пса найдется хозяин, поможет пережить потерю. Надо же, такое преданное сердце…

За помощь при подготовке публикации благодарим телеканал «ОСА» (Ачинск).