«Меня ждали дети!»: в Якутии многодетная мама сбежала из города на карантине через сугробы и непролазный лес

Как в кино про эпидемию, только из реальной жизни. 28-летней жительнице Якутска Виктории Архиповой пришлось устроить побег из карантина, чтобы вернуться к детям.

Оказалась в ловушке

Их у нее трое, 5, 9 и 11 лет, растит одна. Старается, как может, работает косметологом... Несколько дней назад с Викой приключилась неприятная история, она потеряла карту, на которой были деньги. Нужно делать новую, для этого необходим паспорт. А Виктория, как на грех, оставила его у родственников в селе, где прописана, Хатыстыре (здесь она оформляла удостоверение о многодетности). Что же теперь, ни паспорта, ни денег? Попросила беременную сестру побыть с детьми, а сама рванула в Хатыстыр (от Якутска до него 500 километров). Надеялась обернуться быстро, но…

- Выехала 9 апреля, 10-го в обед забрала документы, 11-го собиралась выдвинуться в Якутск сразу из села. Но такси не было. Так что ловила попутки: от Хатыстыра до Куранаха, а потом оттуда до Алдана. Везли меня местные, рыбаки, у всех прописка, а, значит, пропуска.

Так и очутилась в Алдане. Понятия не имея, что с 12 апреля в городке на 21 тысячу жителей был объявлен жесточайший карантин. Ни въехать, ни выехать – только по спецпропускам. Один из жителей – 49-летний мужчина (уроженец Киргизии) – только что прилетел с родины через Москву. Вернувшись, не нашел ничего лучше, чем сразу выйти на работу. Ужас в том, что он был продавцом на рынке, каждый день через его «точку» проходили толпы покупателей. Кроме того, регулярно появлялся и в других общественных местах. Как итог: уже 9 заболевших, под подозрением сотни. И все из-за одного человека!

На снегу босая

Но ни о чем таком Виктория не подозревала. В селе Хатыстыр интернета нет... Когда въехали в зону приема сигнала, прочла новость в соцсетях, но не поверила, сочла банальным спамом, тем более паблик этим грешил. Так и оказалась в Алдане.

Думала, найду такси до Якутска и вперед. Новость о том, что городок наглухо заперли на карантин, стала для нее реальным шоком. Дома трое детей, сестра не может сидеть с ними долго, ей вот–вот рожать! Как они одни, без мамы, без еды?! Не сидеть же месяц в Алдане.

Ради детей мама оказалась готова на все. Даже сбежать из карантина. Фото: из архива семьи.

- Решила добраться до детей любыми путями. Вышла, как шпион, вор, мошенник или убийца, который прячется от полиции. Нашла таксиста, что заберет меня от остановки за пределами Алдана. Но туда нужно еще как-то попасть. А впереди пост ГИБДД... Мы добрались до него, я умоляла, объясняла, ни в какую – развернули. Конечно, можно было попытаться вырваться из города законным путем. Но я как представила, идти или в администрацию, или полицию, сколько времени уйдет. Простите, не нашла ничего лучше. Решила выбраться из города в обход через лес.

- Ну а чего скулить, - рассказала она нам по телефону. – Знаете, когда растишь троих детей, никакие трудности не страшны (смеется). Но если серьезно, приключения те еще. Огромный лес, я зашла и утонула в двухметровом сугробе. Это было ужасно. Завязла так, не могла вытащить ноги.

Я еще с двумя сумками, тяжело. Минут двадцать старалась выбраться, никак. Думаю, сейчас тут помру. Вытащила ноги еле-еле, кроссовки остались в снегу. До таксиста еще далеко, как я пойду босиком? Аж плакать захотелось от этой ситуации. Но для меня преград нет, решила вытаскивать кроссовки. Кое-как откопала, отряхнула от снега, натянула на ноги и вышла из сугроба.

Сразу на дорогу, а тут парень на джипе. Я побежала со стороны леса, как урод из фильма «Поворот не туда» - вся в снегу, штаны мокрые до паха. Кричу, довези до остановки, хочу в Якутск, дети дома ждут. Договорились, у него был пропуск. Довез до места, где уже стояло такси, которое я заранее вызвала. Очень выручил, спасибо ему.

Хоть не оштрафовали

Позже выяснилось, Вика еле успела. 15 апреля сестру, присматривавшую за ее детьми, забрали в роддом. О том, что было бы, если бы не получилось выбраться из Алдана, даже думать не хочет.

Свои приключения Вика с довольно оптимистичным комментарием выложила в соцсети. Правда, об этом пришлось пожалеть: вместо сочувствия на нее обрушился шквал критики. Упрекали в безответственности, в том, что сбежав из карантина, может кого-то заразить. Но ситуация была безвыходной, разводит руками Вика. Не вернись она, что было бы с детьми?

Очутившись домой, описала все в соцсетях. Фото: соцсети.

- После того, как я приехала в Якутск, зашел участковый. Приходили санитары, я отказалась от обсерватора. Зачем мне, я не заразная, чувствую себя прекрасно. Никаких жалоб на здоровье. В четыре часа приехала в Алдан, в шесть пешком ушла до трассы, на тот рынок не ходила. Но все равно ушла на двухнедельную самоизоляцию. Каждый день приходят полицейские, проверяют, дома ли я.

По словам Виктории, в полиции сжалились, никаких штрафов не выписывали. Тем более все равно платить нечем – самоизоляция, клиентов нет.

Главное: мы вместе, говорит Виктория. Фото: из архива семьи.

Но ситуацию она не драматизирует. Говорит, сама на диете, ест, как птичка. А детям готовит все, и торты, и пряники. Благо, продуктов хватает. Улыбается: главное - мы вместе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ИСКЛЮЧЕНИЙ ПРИ КАРАНТИНЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Игорь Сахно, заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя оперативного штаба:

- Эта женщина поступила абсолютно безответственно: и с гражданской точки зрения, и с санитарно-эпидемиологической. Подвергла опасности здоровье и жизни окружающих ее людей. Карантин объявляется не просто так. Если бы пришла и сказала, что нужно выехать за пределы города Алдана, мы бы в соответствии с указом главы республики от 11 апреля, поместили бы ее в обсерватор под наблюдение. В течение 14 дней она бы там находилась и после отбора проб на тестирование (если бы они были отрицательными) могла бы убыть из Алдана.

То, что она сделала, подлежит осуждению. Человек просто-напросто не понимает всю опасность сложившейся ситуации. Никаких исключений здесь быть не может, это карантин. Никто не должен выходить из зоны карантина, так как является потенциальным носителем вируса. Мы попали в такую ситуацию, потому что другой человек, который находился на самоизоляции, тоже легкомысленно отнесся к положению дел, думая, что это может коснуться всех, но только не меня.