Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске: чтобы заплатить штраф за нарушение режима, нужно его еще два раза нарушить

Тысячи красноярцев уже получили штрафы о нарушении режима самоизоляции, - увы, сознательными оказались далеко не все. Так или иначе, возникают вопросы: как выписывают штрафы? Как их заплатить. Рассказываем все о штрафах за нарушение самоизоляции в Красноярске.

Увы, самое противоречивое: Чтобы заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, надо еще два раза нарушить режим самоизоляции. Ибо порядок такой: полиция собирает материалы, берет объяснение и отправляет все это в административную комиссию. Комиссия вызывает вас на составление протокола. Потом - на рассмотрение протокола. То есть, вы дважды должны прийти в администрацию, и там на всех, простите, подышать. Вы можете не приходить ни первый раз, ни второй, но что там без вас напишут, неизвестно. К тому же, любому человеку хочется или оспорить совсем, или уменьшить сумму штрафа. И это сейчас, когда он составляет от 100 до 1000 рублей. А с 19 апреля сумма вырастет - от 1000 до 3000 рублей.

Для примера цифры по Советскому району Красноярска (всего в городе семь районов): с введения режима самоизоляции в Красноярском крае и по сегодняшний день составлено 2157 протоколов. Успели разобрать 796 «дел» (выписаны штрафы) - примерно 20 процентов от этого количества явились и на составление протокола, и на его рассмотрение.

Что с этим делать, сказать сложно. Понятно, что в экстраординарной ситуации оказались неожиданно все, и вмиг законодательство не изменить. С одной стороны, хочется посоветовать людям смириться с наказанием (ведь, виноват?), и не искушать судьбу еще раз: дождаться постановления, оно придет по почте вместе с квитанций об оплате. С другой, каждый имеет право на защиту и свое оправдание... Максимум, что пока с этим делают в административных комиссиях – совещаются о вынесении решения, сидя в разных кабинетах, он лайн. То есть, «обвиняемый» находится в кабинете с одним специалистом, а все остальные члены комиссии принимают участие в обсуждении, не видя друг друга...

Публикуем в помощь телефоны приемных районных администраций и председателей районных административных комиссий.

Административные комиссии по районам, Красноярск

Железнодорожного района: ул. Ленина, д. 160,

(391) 221-46-49, 221-27-25.

Кировского района: ул. Вавилова, д. 56, (391) 222-37-01, 222-37-20.

Ленинского района: ул. Юности, д. 11, (391) 264-16-73, 262-50-14.

Октябрьского района: ул. Высотная, д. 15, (391) 247-01-20, 247-01-52.

Свердловского района: ул. 60 лет Октября, д. 46, (391) 261-98-91, 261-51-02.

Советского района: ул.П. Железняка, д. 36, (391) 255-38-60, 220-06-49. Центрального района: пр. Мира, д. 63, (391) 227-04-61, 227-92-50.