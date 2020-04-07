Радиомарафон «Добро против коронавируса» - перекличка неравнодушных людей России

10 часов в прямом эфире 69 волонтеров и социальных предпринимателей, представителей самых известных фондов и НКО страны, музыкантов и артистов, среди которых Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Сергей Галанин, Алексей Кортнев, Гоша Куценко, Арина Шарапова, Яна Чурикова, - все те, кто делает этот мир лучше.

Идея марафона понятна и близка - хорошие люди в непростое время должны помогать друг другу, и это происходит. Как? Расскажем сегодня.

Как и кому помогать, не подменяя государство? Почему люди разных возрастов и профессий сегодня хотят быть волонтерами? Где найти единомышленников? Что такое социальная ответственность бизнеса? Нужно ли рассказывать о добрых делах? Как сейчас, в условиях самоизоляции, помогать тем, кто нуждается? Как изменится мир после пандемии? Добро – оно возвращается?

10 часов ответов на вопросы, житейских и философских. А еще волонтерские истории, порой трогательные до слез, и музыка, много, много хорошей музыки.

Звезды помогают

Гости сменяют другу друга, выходя на связь со студией по телефону или скайпу.

Директор фонда «Детские деревни — SOS» Николай Слобожанин и телерадиоведущая Тутта Ларсен рассказывают о проекте «Детские деревни» — это возможность жить и воспитываться в семье. В России уже десять детских деревень, а в день радиомарафона исполнилось 25 лет первой деревне в Пушкино. Прямо в эфире звучат поздравления.

Телеведущая Яна Чурикова рассказывает в эфире о работе центра «Антон тут рядом» благотворительного фонда «Выход в Петербурге». В Центре помогают семьям с детьми-аутистами.

Яна Чурикова

- Мы были бы рады, если об этом фонде узнали бы люди. Сейчас многие оказались в сложной ситуации, оставшись без денег. Мы должны понимать, что всегда есть те, кому хуже, чем нам сейчас, - уверена Яна.

О том, как и кому можно помочь, кто из-за пандемии очень сильно страдает – к разговору на радио присоединяются руководители и амбассадоры благотворительных фондов, среди которых «Друзья», «Под флагом добра», «Время Добрее», «Старость в радость», «Со-единение», «Дети наши», «Дом с маяком».

Главная мысль – «Добро нельзя изолировать».

Звонки из разных городов

Звезд сменяют обычные волонтеры из разных уголков страны. Каждый хочет поделиться маленькой победой или узнать, как справляются со сложностями другие.

- Я шью маски днем и ночью, уже готово больше 100 штук, скоро передам их сотрудникам «Норникеля», - рассказывает Наталья Конухина, доброволец из Мончегорска. – А еще я хожу к пенсионерам. И хотела бы пожелать всем такой жизнерадостности, как у одной моей подопечной, которой 92 года. Будьте добрее, помогайте друг другу и смотрите по сторонам. Возможно, именно ваша помощь кому-то нужна.

Норильчанка Ольга Тухватуллина, главный специалист Управления благотворительных программ «Норникеля» и ее команда помогают пожилым, у многих нет родственников:

- Ведется большая работа, в нашем городе действует оперативный штаб. Наши волонтеры в торговых залах формируют продуктовые наборы и товары первой необходимости для людей, которые оказались в изоляции.

Работу осложняет перевод на удаленку.

- Но мы круглосуточно остаемся на связи, — говорит Артур Андреев, главный специалист Общего центра обслуживания «Норникеля». - Я думаю, что после окончания пандемии мы будем еще более сплоченными.

Много звонков о том, что сила – в объединении. Вместе можно сделать больше.

- Мы объединились с Союзом добровольцев Забайкальского края. Будем вместе развозить пожилым людям продукты, помогать бабушкам и дедушкам с онлайн-платежами ЖКХ, разговаривать с ними по телефону, - сообщает Жанна Медведева, ведущий специалист направления региональных программ Быстринского горно-обогатительного комбината из Читы. - Мы были уже в ситуациях, когда пожары, беды, стихийные действия, и могу сказать, что у нас очень много неравнодушных людей. Вместе мы сила!

Пара слов о звонках пожилым. Возможно, кто-то скажет, мол, «что это за помощь, разговор по телефону». Но все психологи сейчас единодушны: звоните близким, звоните пожилым людям, своим и чужим, каждая беседа для них – спасенье от одиночества в четырех стенах, глоток свежего воздуха из большого мира. Поэтому так необходимы сегодня волонтеры - неравнодушные люди с большим сердцем.

Кстати, марафон «Добро против коронавируса» - инициатива корпоративных волонтеров «Норникеля».

- В условиях самоизоляции мы ищем новые форматы, как поддержать друг друга, создать хорошее настроение, быть включенными в социум и нести добро, - говорит директор департамента социальной политики компании Светлана Ивченко. - Думаю, этот радиомарафон – хороший старт и пример того, как можно в новом формате продолжать делать то, к чему лежит сердце и душа.

Корпоративные волонтерские программы – часть большого бизнеса в современной России. В радиомарафоне звучали хорошие примеры от «Норникеля», «Леруа Мерлен», KFC, СИБУРа и других крупных компаний.

Возможность быть частью доброй команды – это новая реальность. И судя по звонкам в эфир, пандемия даст толчок развитию волонтерского движения.

По словам Ольги Горчаковой, специалиста корпоративных проектов, куратора волонтерского движения «Комбинат добра» из Мончегорска, волонтеров становится все больше, люди звонят, спрашивают, как присоединиться:

- На нашей площадке – Мончегорск, Заполярный, Никель – в волонтерском движении участвуют 200 человек. Даже не говоря о сегодняшней ситуации, в обычное время, люди хотят помогать.

Зачем говорить о добре?

Вратарь футбольного клуба «Динамо» и сборной России Антон Шунин относится к пандемии очень серьезно. Еще накануне радиомарафона, через «Чемпионат», он обратился к людям, которые сейчас находятся на карантине.

- Подумайте, в чем могут нуждаться ваши соседи, которым запрещено выходить из дома? Можно ведь соблюсти меры безопасности, но оказать помощь. Сейчас нам всем нужно сплотиться – только так мы сможем справиться с пандемией как можно быстрее.

Во время радиомарафона спортсмен ответил на важный вопрос:

- О помощи часто не принято говорить вслух, иногда сомневаешься, нужно ли рассказывать о своих добрых делах. С одной стороны, можно помогать молча. Но с другой — если я расскажу об этом, значит, есть шанс, что кто-то меня услышит и тоже начнет помогать.

В этом главная ценность медийных историй. Слушатель примеряет на себя то, что слышит: могу ли я шить маски, как Наталья Конухина, или решусь и спасу животное с улицы, как Григорий Гладков. Композитор в эфире марафона признался, что ему, конечно, далеко до Юрия Антонова с его «Ноевом ковчегом» или Натальи Варлей, у которой 20 котов, но он подобрал с улицы двух кошек и двух собак:

- Помогайте друг другу, одиноким, пожилым, пенсионерам, бездомным животным. Помогайте, кому можете, обязательно зачтется, - обратился к слушателям Григорий Гладков.

Подставить плечо

Но благотворительность – это, прежде всего, человеческая история, она хрупкая. И сегодня есть большая проблема. Об этом тоже говорили на радиомарафоне. Неуверенные в завтрашнем дне, люди начинают экономить деньги, и одна из статей затрат, от которой сразу отказываются, - помощь Фондам и НКО.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что бизнес должен подставить плечо государству. Он пожертвовал 1 млрд рублей из личных средств на поддержку некоммерческих организаций, чтобы помочь им пережить сложный период пандемии. Плюс Благотворительный фонд Потанина запускает новые конкурсы для поддержки НКО.

Так, 31 марта начался прием заявок грантового конкурса «Новое измерение» для НКО, которые работают во время эпидемиологического кризиса с наиболее уязвимыми группами - пожилыми гражданами, пациентами психоневрологических интернатов и домов престарелых, бездомными, аудиторией с особенными потребностями и ограниченными возможностями здоровья.

- Я на этой неделе общался с Владимиром Олеговичем Потаниным, президентом «Норникеля». Как его описать? Он, можно сказать, «впереди на лихом коне». Это тот случай, когда большой бизнес поддерживает инициативу людей и действует сам, - поделился со слушателями радиомарафона Роман Карманов, заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», директор радио «Комсомольская правда».

- То, что сейчас происходит, — это очень важно, - уверена телеведущая Арина Шарапова. - Все фонды объединены, все сердца устремлены в одну сторону. Нам всем сейчас нужно терпение, но то, что люди делают, — это грандиозно! Все небезучастны, и это объединяет. Спасибо «Норникелю» в том числе.

Послушать марафон полностью можно здесь.

«Такие птицы, как ты, - редчайшее исключение».

На марафоне актриса Диана Пожарская призналась, что скучает по работе, но не унывает, старается поддерживать близких, сидит дома, чтобы скорее все закончилось.

Диана Пожарская

Сюрприз от Дианы - отрывок из книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», прочитанный в прямом эфире.

«Такие птицы, как ты, - редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джон, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах».