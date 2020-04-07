2020-04-07T08:10:42+03:00
Происшествия

«Да гори оно огнем»: в Красноярском крае подруги-пироманки подожгли дачу и снимали на видео ради лайков в соцсетях

Да еще «спалились» на камеру, что это не первые их «подвиги» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске подруги-пироманки подожгли дачу и снимали на видео ради лайков в соцсетях. Стоп-кадр с видеоВ Канске подруги-пироманки подожгли дачу и снимали на видео ради лайков в соцсетях. Стоп-кадр с видео
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- Да гори оно синим пламенем, - хихикает на камеру телефона молодая девушка.

Она стоит внутри маленького дома с потрепанной мебелью и занавесками. Подбрасывает что-то в костер, который разгорается прямо на полу, на коврике.

– Воняет как. Ну все, короче, ребятушки, – продолжает она свой «репортаж» и срывает с окна старую шторку, чтобы бросить ее в огонь. Рядом – соучастница.

Как оказалось, две подруги из Канска решили набрать себе лайков в «Инстаграме», для своих подписчиков (которых оказалось 22 тысяч). Хайпануть на чем-то добром, чистом и светлом у них, видимо, фантазии не хватает. Отправились в дачный поселок неподалеку от Канска, зашли в один из домов и устроили там погром: разбили окна и мебель, в конце концов подожгли и сбежали. А убегая, переживали: а вдруг не загорится?

В Канске две девушки подожгли дачный дом. Видео: ЧП Канск.

- Помнишь, как мы с Вадиком тогда поджигали дом? – спрашивает одна девушка другую. И выдает себя с головой: она, оказывается, рецидивистка-пироманка. – Зачем мы это делаем? Ради кайфа.

Видео подруги, не моргнув и глазом, выложили в свой аккаунт. Оттуда оно перекочевало в другие соцсети. Однако вместо восторгов «какие вы крутые», поджигательницы получили сотни комментариев с гневным осуждением.

«Мы снимали в Инстаграм, господи да если штраф то пожалуйста, там же не кто не сгорел!» - оправдывается зачинщица Яна О. на многочисленные нападки. Раскаяния в ее словах – ноль.

Возможно, несчастные владельцы дачи еще не знают, что произошло. Но содержанием видео заинтересовалась полиция. Уже известно, что пироманки побывали там 2 апреля. Одной из них 20 лет и она учится в техникуме. А второй нет еще 18, школьница. Обеих уже задержали. Идет проверка по статье 167, части 2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное наказание наверняка будет справедливым для пироманок. Но помимо него, они должны будут возместить ущерб владельцем этой дачи и всех других, которые на их совести. Чтобы знали цену чужому имуществу и своим поступкам...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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