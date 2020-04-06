2020-04-06T12:46:09+03:00
Коронавирус Covid-19

«Поссорился с женой, вышел успокоиться»: что пишут в объяснительных нарушители режима самоизоляции

Красноярцы, которых задержали за нарушение режима самоизоляции в период коронавируса 2020, написали около тысячи объяснительных за выходные
Мария ИВАНОВА
Поделиться:
Что пишут красноярцы в объяснительных во время режима самоизоляции?Что пишут красноярцы в объяснительных во время режима самоизоляции?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В минувшие субботу-воскресенье полицейские и инспекторы ГИБДД остановили для объяснений около тысячи человек, гуляющих по улицам. Убедительная причина (поход в ближайший магазин, аптеку), нашлась далеко не у всех.

Полицейские провели рейд Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские провели рейдФото: Мария ЛЕНЦ

И сегодня, в понедельник, районные административные комиссии обрабатывают этот вал документов, чтобы решить, кому же выписать штраф, кому нет. Что же писали люди в объяснительных?

Не все могут объяснить, куда они направляются Фото: Мария ЛЕНЦ

Не все могут объяснить, куда они направляютсяФото: Мария ЛЕНЦ

В полиции неофициально с горечью говорят – многие вообще не могли внятно объяснить, зачем вышли из дома. Тот, кто причину нашел, писал примерно следующее (рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск» в администрации города».

Полицейские предупреждают горожан об опасности коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские предупреждают горожан об опасности коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ

«Гулял»

«Шел из магазина» (С «Енисейского рынка» в Покровку, - прим. Ред)

«Ждали такси, уезжаем из гостей» (с другого конца города, - прим. Ред)

«Поссорился с женой, вышел, чтобы успокоиться»

«Подышать свежим воздухом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кредитные каникулы в период самоизоляции в Красноярске: кому предоставят и сколько это будет стоить
Рассказываем подробности, как рассчитываться за ипотеку или кредитную карту тем, кто потерял доходы во время режима самоизоляции. Как оформить кредитные каникулы в Красноярске?
Новости 24
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Коты и дети вместо тренажеров: как красноярцы занимаются спортом во время режима самоизоляции
В Красноярском крае стартовало голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
В Красноярске задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
График работы детских садов в Красноярске с 6 по 30 апреля 2020: начали работать дежурные группы
Красноярские реаниматологи учатся спасать больных, зараженных коронавирусом
В Якутии разрешат продажу алкоголя, ранее запрещенную во время режима самоизоляции
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
В Красноярске избили медсестру скорой помощи
По тонкому льду. На Красноярском море спасли 9 лыжников
Выделенные полосы в период самоизоляции в Красноярске: с 6 по 30 апреля по ним могут ехать все
Оценка режима самоизоляции в период пандемии коронавируса у красноярцев – 3,9 балла
Красноярский край ввел 2-недельную изоляцию для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга
Красноярцев пугают новым фейком про коронавирус
Коронавирус в Красноярске на 5 апреля 2020 года: четыре случая подтверждены, всего заболевших 29
Справка о работе во время самоизоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу
Провалившаяся под лед женщина сумела продержаться до прибытия спасателей, ее спутник погиб
В Красноярске потеплеет до +19 градусов
«Опасно для ребенка!»: красноярцы устроили голодовку в новосибирском обсерваторе