«Поссорился с женой, вышел успокоиться»: что пишут в объяснительных нарушители режима самоизоляции

В минувшие субботу-воскресенье полицейские и инспекторы ГИБДД остановили для объяснений около тысячи человек, гуляющих по улицам. Убедительная причина (поход в ближайший магазин, аптеку), нашлась далеко не у всех.

Полицейские провели рейдФото: Мария ЛЕНЦ

И сегодня, в понедельник, районные административные комиссии обрабатывают этот вал документов, чтобы решить, кому же выписать штраф, кому нет. Что же писали люди в объяснительных?

Не все могут объяснить, куда они направляютсяФото: Мария ЛЕНЦ

В полиции неофициально с горечью говорят – многие вообще не могли внятно объяснить, зачем вышли из дома. Тот, кто причину нашел, писал примерно следующее (рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск» в администрации города».

Полицейские предупреждают горожан об опасности коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ

«Гулял»

«Шел из магазина» (С «Енисейского рынка» в Покровку, - прим. Ред)

«Ждали такси, уезжаем из гостей» (с другого конца города, - прим. Ред)

«Поссорился с женой, вышел, чтобы успокоиться»

«Подышать свежим воздухом».