Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 сентября 2020 года: заболел 101 человек, четверо умерли

За сутки заболел еще 101 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 19 сентября 2020 года в Красноярском крае с начала пандемии зарегистрировано 18852 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболел 101 человек, из них 25 - красноярцы. Выздоровели и выписались 78 пациентов. Умерли 530 человек (+4 за минувшие сутки).

динамика распространения по региону с учетом минувших суток Фото: ИЦК

- Красноярский край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки остался на 14 позиции, - рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - При этом сегодня в крае выявлено на двоих заболевших меньше, чем днем ранее.

Распространение по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора края

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 655,9. Темп прироста за сутки – 0,5 процента.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2539 человек (за последние сутки +221 человек).

Снято с медицинского наблюдения 37331 человек (+203).

Проведено тестов на коронавирус всего 905168 (за последние сутки +7428).

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.