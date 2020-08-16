Взрослые побоялись прыгнуть в воду: трех юных спасителей 11-летней девочки, которая чуть не утонула в Енисее, наградили медалями

Юных героев наградили медалями Фото: krk.sledcom.ru

Двух мальчиков из Красноярска Влада Перова и Евгения Власова, а также студента академии МЧС Никиту Голубева наградили медалями Следственного комитета «За содействие» за спасение тонущей в Енисее 11-летней девочки.

Напомним, это произошло 17 мая 2020 года у микрорайона «Белые росы» - на Абаканской протоке Енисея. Сюда, на пляж, часто приходят отдохнуть жители соседних домов. В тот день было очень жарко, под +30. Влад Перов и Женя Власов тоже решили искупнуться, а после собрали вещи и пошли в сторону дома. Внезапно они услышали крики о помощи. Мальчишки подбежали к берегу. Там уже начали собираться люди.

- Девочка ушла под воду, - сказал им рыбак.

Взрослые побоялись прыгать в воду. А ребята не растерялись. Они быстро достали из рюкзаков свои очки для плавания и нырнули в воду. Через пару минут достали запутавшуюся в водорослях девочку. Она была без сознания. Сразу несколько человек попытались сделать ей искусственное дыхание. Но безуспешно.

- А я был неподалеку, занимался бегом, - вспоминает 18-летний Никита Голубев, студент академии МЧС. – Смотрю, на берегу сгрудились люди, подбежал, а там лежит девочка в мокрой одежде. Сразу начал проводить реанимацию, как нас учили на занятиях. Непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. На каждые 30 надавливаний – два сильных вдоха рот в рот. Так, чтобы поднялась грудная клетка.

Один подход, второй, третий, четвертый… За жизнь ребенка парень бился 15 минут. Она задышала. Сделала короткий слабый вдох, появился пульс. Когда ее перевернули, изо рта полилась вода. На «скорой» девочку увезли в больницу.

Потом всем трем звонила мама Дианы. Благодарила «за проявленные смелость и героизм». А они в ответ: «Главная награда - спасенная жизнь!».

Свое 12-летие Диана отметила в больнице. Зато сейчас она уже дома и чувствует себя хорошо: легкие чистые, память восстановилась. Полностью здорова! Все благодаря вовремя оказанной помощи ребят и профессионализму врачей.

Мальчики рассказали во время награждения, что все они занимаются спортом Фото: krk.sledcom.ru

- Сами мальчишки рассказали во время награждения, что им удалось спасти девочку благодаря хорошей спортивной подготовке, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Все они ведут активный образ жизни, занимаются спортом - плаванием, легкой атлетикой, баскетболом, спортивным ориентированием.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Потапов отметил смелость, героизм и мужество ребят, их моментальную и правильную реакцию в такой нестандартной ситуации:

- Призывают всех - опытных офицеров и молодых следователей, недавно поступивших на службу в ведомство после окончания Академии Следственного комитета РФ - брать пример с юных героев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дали вторую жизнь!»: мама 11-летней девочки, которая едва не утонула в Енисее, поблагодарила врачей за спасение дочери

У 11-летней Дианы из Красноярска появились сразу несколько ангелов-хранителей. Родители девочки каждый день благодарят за спасение дочери всех тех, кто помог вернуть ее с того света. 17 мая у микрорайона «Белые росы» на Абаканской протоке Енисея их Диана едва не утонула. Мужчина и 14-летний подросток вытащили бедняжку из воды, а помог вернуть к жизни студент-третьекурсник Академии МЧС Никита Голубев, который совершенно случайно оказался неподалеку (подробнее)

«Бился 15 минут, и она стала дышать»: в Красноярске студент МЧС спас тонувшую 11-летнюю девочку

Тот самый случай, когда оказываешься в нужном месте в нужное время. В Красноярске студент-третьекурсник Академии МЧС Никита Голубев голыми руками, без каких-нибудь спецсредств, смог реанимировать тонувшую 11-летнюю школьницу (подробности)..