2020-04-26T11:50:36+03:00
Происшествия

В Красноярске случайные прохожие спасли бабушку, которая чуть не утонула в Каче

Женщина не удержалась на пологом склоне и скатилась в воду
Ольга КОСТИНА
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Кача сейчас полноводная, бурная, вода мутная Фото: facebookКача сейчас полноводная, бурная, вода мутная Фото: facebook
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В Красноярске случайные прохожие спасли бабушку, которая случайно упала в Качу и едва не утонула. Об этом на своей странице в Facebook написала красноярка Мария Князева. Она выгуливала собак по набережной в районе Парижской Коммуны. Неожиданно ее внимание привлекла пожилая женщина, которая осторожно пыталась спуститься к реке. Не удержавшись на бетонном откосе, она скатилась в воду, и ее захватило течением. А Кача сейчас полноводная, бурная, вода мутная. Дно в булыжниках. Бурлящий поток подхватил несчастную и потащил в сторону Енисея.

Мария вспоминает: «На поверхности только лицо было посередине реки. Бабушка только и смогла выкрикнуть: «Тону!». Шум от бурлящей воды и ветер, если не смотришь на реку, то и не заметишь. Хорошо, что в это время за ней девушка с берега наблюдала…»

И она среагировала мгновенно. Крикнула гуляющим на противоположном берегу парням, что человек тонет. И те откликнулись.

«Они кинулись вдогонку, еле обогнали бабушку, летящую по течению, один зашел в воду и вытащил старушку. Я только успела подумать, что смысла звонить спасателям нет, не успеют, надо самой прыгать. Куда собак привязать... А бабушку уже на берег выводили», - рассказала Мария про исход спасательной операции.

В соцсетях поступок спасителей оценили высоко. И вот что писали пользователи:

«Парни молодцы! А я плавать не умею, умерла бы со страху там».

«Супер! Низкий поклон всем спасателям человека».

«Пока есть такие парни и девушки, у человечества есть шанс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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