Когда в Красноярске отменят режим самоизоляции из-за коронавируса

С 1 апреля в Красноярске и крае указом губернатора Александра Усса введен режим самоизоляции. Чтобы остановить распространение коронавируса, жителям рекомендовано без крайней необходимости не выходить на улицу. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей (для физлиц).

Сколько может продлиться режим самоизоляции, возможно ли его сокращение? - горожане продолжают обсуждать в соцсетях. «Комсомольская правда» - Красноярск решила разобраться вместе с экспертом, заместителем председателя Заксобрания края Алексеем Кулешом.

«Мне представляется, каждый регион должен самостоятельно определять уровень режима самоизоляции, чрезвычайной ситуации или ограничений, - отметил парламентарий. - К сожалению, у нас регионы по большей части ориентируются на Москву, а там ситуация, действительно, куда более серьезная, нежели в Сибири. И поэтому меры, которые принимаются сейчас в Красноярском крае, мне представляются слегка избыточными. В пользу этого мнения говорит то, что жители ориентируются на свои ощущения, все-таки по большей части самоизоляцию не соблюдают. К сожалению, это наносит ущерб не только имиджу власти, которая приняла жесткое решение, которое не исполняется, но и экономике. Экономике региона, особенно малому и среднему бизнесу. Конечно, хотелось бы, чтобы уже через неделю режим в Красноярском крае был существенно смягчен. По крайней мере, в удаленных городах. Можно разделить режим в городе Красноярске и, например, на территориях».

- Если бы люди соблюдали режим самоизоляции, как положено, то сроки бы сами собой сократились?

- Скорее нет. Вот смотрите, количество заболевших, инфицированных, количество людей, которые находятся под наблюдением… В динамике за несколько недель, что я отслеживаю, это достаточно небольшое количество, не доходящее до эпидемического порога. В этом смысле жесткие ограничения, которые применены, они, конечно, не нужны. Мне представляется, достаточно было бы отменить массовые мероприятия, спортивные, культурные, где большое количество людей присутствует, соблюдать социальную дистанцию и использовать маски, санитайзеры, то есть принимать простейшие меры. Этого для Красноярского края по большей части было бы достаточно. Может быть, для Красноярска, более плотного, более населенного, меры должны быть чуть пожестче. Но в целом для края такие меры, конечно же, избыточны.

- Возможно, общим решением и указом губернатора, в дальнейшем можно будет действовать по ситуации, как это сделали в Башкирии, введя режим демократизации?

- Да, мне видится, что сейчас было бы правильным исполнительной власти рассмотреть меры по смягчению режима, разделив территории на более и менее населенные. Исходя из конкретной эпидемической ситуации, на конкретных территориях режим можно сделать более дифференцированным.

Напомним, ранее сообщалось, что режим самоизоляции будет действовать до особого распоряжение властей региона о его отмене.