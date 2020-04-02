Запрет на выезд на личном автомобиле из Красноярска: полицейские выставили пост

2 апреля автомобилисты столкнулись со сложностями на выезде из Красноярска, на посту (в направлении Березовки) проверяют все машины. Из-за этого уже собралась огромная пробка на Глинки.

- Въезд и выезд из города не перекрыт, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по краю. – Но сотрудники спрашивают, по уважительной ли при чине водители их пассажиры нарушили режим самоизоляции. Если причины уважительной нет, требуется вернуться домой, и выписывается штраф.

Скопилась огромная пробка, полицейские проверяют людейФото: Мария ЛЕНЦ

Объяснения у людей находятся разные: кто-то поехал за продуктами, потому именно таких в Красноярске нет, кто-то за стройматериалами, достраивать дачу, и так далее. Но, напомним, перемещение кроме случаев крайней необходимости, запрещено Указом губернатора Красноярского края, за это полагается штраф, равный 1000 рублей.

Как рассказали в ГИБДД Красноярска случаев въездов и выездов из города существенно уменьшилось, но, несмотря на это, число патрулей увеличилось в 1,5 раза. Также сократилось число машин и в городе. В ведомстве отмечают, что благодаря этому сократилось число аварий и заторов на дорогах.

Пост на улице ГлинкиФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, рейды проводит полиция и в городе – количество задержанных и оштрафованных постоянно растет.

Вечером 1 апреля полицейские задержали 10 человек на острове Татышев за несоблюдение режима самоизоляции.