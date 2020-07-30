«Меня притянула ее энергетика»: как «зефир» из Якутии покорил нигерийскую «шоколадку»

«Черная пантера» из Нигерии и голубоглазый блондин из Якутии – эту пару, популярную в социальных сетях, окрестили «зефир в шоколаде», - слишком необычно выглядят вместе. Дмитрий – бизнесмен из Якутии, владеет гаражным кооперативом и занимается недвижимостью, сын военного, свободный фотограф, музыкант, рыбак, охотник. Рут – дипломированный экономист, модель, выросшая в многодетной африканской семье. Как судьба соединила людей с разных концов земли? Необычную лав-стори узнала «Комсомолка».

Мама Димы считает, что они очень похожи внешне Фото: личный архив

Love is

Неизвестно, как бы все сложилось, если бы Дима в четыре года не начал штудировать английский алфавит. После третьего декрета его мама распрощалась с работой и посвятила себя детям. Их в семье трое – две девочки и мальчик. Младший проявлял удивительную склонность к языкам. Поэтому мама усердствовала в этом направлении. Папа поддерживал: в жизни пригодится. Как в воду глядел! Вторым судьбоносным моментом стало увлечение Димы фотографией. Четыре года назад в свой отпуск он приехал в Петербург. И тут увидел ЕЕ.

- Меня просто притянула ее энергетика, - вспоминает он. – Я сразу схватился за фотоаппарат и начал снимать исподтишка, а она заметила и погрозила мне рукой.

Дмитрий не мог пройти мимо такой красавицы Фото: личный архив

Для Рут это были последние часы перед отъездом в Нигерию. Она получила диплом экономиста, планировала вернуться на родину и работать по профилю. Уже улетала – буквально, решила в последний раз прогуляться по Питеру в ожидании рейса. Случайно заметила, что стала объектом внимания симпатичного незнакомца. Поначалу возмутилась – что за нахал! Он извинился, тогда в ответ она разрешила сделать еще несколько кадров.

– Поразило, что русский парень говорит на чистом английском, - говорит сейчас Рут. – Мы свободно общались, разговаривали. Я верующая католичка и верю в судьбу. Это Бог мне подарок сделал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="406" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/793406" frameborder="0"></iframe> И пусть весь мир подождет! Встреча в аэропорту..Личный архив

То, что это навсегда, оба почувствовали сразу. Иначе, зачем Рут было сдавать билеты, а Диме менять все свои планы. Это он помогал ей решить вопросы с документами. Удалось оформить вид на жительство. В любой мелодраме герои приходят к своему счастью через испытания. Так и здесь. Отпуск пролетел незаметно, ему пришлось вернуться в Якутск. Дела, работа. У него было много проектов, обязательств. Рут осталась ждать его в Питере. Семь месяцев тянулись бесконечно. Под Новый год ему удалось вырваться к любимой. Якутск-Питер: пять лет они жили на два города от встречи до встречи.

Рут работала моделью Фото: личный архив

Будь моей женой!

Однажды Дима решил: хватит! Он втайне прилетел в Петербург. Заранее попросил своего друга привести Рут к кафе. В смокинге и бабочке прямо на улице там выплясывал серый медведь. Внезапно он опустился на одно колено и протянул девушке коробочку. Девушка опешила, растерялась. Не могла понять, чего от нее ждут. Когда сняла голову с медведя, то закрыла лицо руками и расплакалась. А потом обняла любимого: «Да!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/793405" frameborder="0"></iframe> Предложение руки и сердца.Личный архив

Через несколько дней они приехали в Якутск знакомиться с его родителями. Больше всех волновался папа. Сейчас они с Рут лучшие друзья.

В Нигерии Дима тоже был, но пока онлайн. Он хорошо знаком с семьей жены и мечтает когда-нибудь увидеть их лично. Пока не получается.

На Новый год Рут была Снегурочкой, а ее свекор исполнил роль Деда Мороза Фото: личный архив

В 2018 году Дмитрий Макрыгин и Варри Рут Тетте (фамилию она не меняла) поженились в загсе Якутска. Он был в темно синем костюме, она с белом платье. Оба почти одновременно написали своих страничках в соцсетях признание. Дима: «Мы создали нереальную сказку и воплотили ее в жизнь». И Рут: «Это было долгое путешествие. Мы пережили все препятствия вместе, взлеты и падения укрепили нашу любовь».

Дмитрий и Рут обменялись кольцами в 2018 году Фото: личный архив

У нас будет малыш!

У каждой истории есть продолжение. Как сейчас живут Дима и Рут. По-прежнему в Якутске. Дмитрий ведет несколько проектов в сфере недвижимости. Рут ему помогает, а вот карьеру модели пока забросила. На Новый год была Снегурочкой, свекор в роли Деда Мороза. Как-то опрокинула стопочку водки для пробы. Стала заядлой рыбачкой. Хорошо помнит свою первую рыбку: плотва попалась на удочку! К снегу и морозам якутским привыкла. Но никак не может адаптироваться к местным ценам. Они здесь на порядок выше, чем в Петербурге. А вот ассортимент товаров поменьше.

Кстати, мама-купидон не забыла свое предназначение: благодаря ей, невестка уже прекрасно говорит на русском. Ну, впрямь, не английские же колыбельные петь внуку!

Дмитрий и Рут ждут сына Фото: личный архив

- Сын у нас будет скоро, в ноябре, - признался Дмитрий. – Сам я об этом узнал в начале апреля. Приехал из командировки часов в 5 утра, а Руся тест мне показывает. Что такое две полоски, я знаю и сразу все понял. Закричал: «Я так и знал!». Прыгал до потолка, на балкон побежал. Просто неконтролируемые эмоции. Для моих родителей это будет уже седьмой внук. Большая вероятность, что малыш будет светлый. Я сам светлый и в семье Рут все светлые мулаты. Она сама – исключение. Ну, может быть, кофейный ребенок получится. Вообще я хотел девочку. Но сын, это продолжение рода, фамилии. А потом пусть уже будут дочки.

С именем для ребенка будущие родители пока не определились. Но не потому, что ей нравится одно, а ему другое. Они в принципе не умеют ссориться.

В сети их окрестили "зефир в шоколаде" Фото: личный архив

- Я знаю, что в семьях бывают недопонимания, конфликты, но не у нас, - сам удивлен Дмитрий. – Нет, ни одного такого случая не могу вспомнить. Даже когда случаются катастрофические проблемы, было и такое, мы решаем все вместе и спокойно…

Им еще предстоит поставить точку и в вопросе гражданства Рут. Документы планируют подать сразу после рождения сынишки. И вот тогда уже она возьмет фамилию любимого.