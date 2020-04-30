Военный связист из Красноярского края Анатолий Заварыгин в бою за Берлин устранил 16 порывов телефонной линии

В советские годы для детей часто организовывали встречи с ветеранами. В школах, в библиотеках. Степенные, с сединой в висках, фронтовики рассказывали мальчишкам и девчонкам о войне. Не передать словами эмоции ребят. Они наперебой задавали вопросы и не могли поверить, что вот перед ними сидит легенда. Одной из девочек, сидящих перед ветераном в Абанском районе, была я. Маленькая Ира. Фронтовик дед Ваня рассказывал нам про блокаду Ленинграда, как перевозил людей, продукты по «Дороге жизни». После этой встречи мы долго не могли успокоиться. И рассуждали: «Вот нам ветераны САМИ все рассказывают, а что будет, когда их не станет?». Героев войны на самом деле с каждым годом становится все меньше и меньше. Многие не могут прийти на подобные мероприятия по состоянию здоровья. Но нельзя позволить, чтобы их подвиги были забыты.

Третьеклассница Анастасия Шитикова изобразила героя-связиста Фото: личный архив

Именно поэтому так важен проект «Спасибо за мир!», который Издательский дом «Комсомольская правда» проводит совместно с компанией «Ростелеком» в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи. Благодаря этому мы узнали, что в селе Филимоново (Канский район Красноярского края) живет настоящий Герой. Ветеран-связист Анатолий Петрович Заварыгин в этом году отметит свой 95-й юбилей.

Анатолий Петрович был призван на военную службу в январе 1943 года. После восьми месяцев службы его зачислили в 120-й стрелковый полк, и в конце августа 1943 года он прибыл на фронт. Воевал на 2-ом украинском фронте, был телефонистом полковой связи. Участвовал в боях за освобождение Днепропетровской и Кировоградской областей, в окружении и уничтожении Корсунь-Шевченской и Яссо-Кишенёвской немецко-фашистких группировок, форсировании реки Одер, прорыве на Берлин и во взятии фашистской столицы 2 мая 1945 года. Был награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу», «За взятие Берлина»».

11-летний ученик 4 класса местной школы Тимофей Шураков внимательно изучил биографию Анатолия Петровича и из архивных документов, которые он нашел на сайте «Память народа», узнал, что 26 апреля 1945 года при отражении контратаки противника в бою за Берлин боец Заварыгин устранил 16 порывов телефонной линии. И это несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника. В этом же бою он вступил в бой и уничтожил двух немецких солдат. За это Анатолий Петрович получил Орден Красной Звезды. На своем рисунке мальчик изобразил подвиг героического земляка. А еще Тимофей узнал, что самая опасная работа на фронте была именно у связистов. И вот что он написал об этом:

Награда Анатолия Заварыгина Фото: pamyat-naroda.su

«К сожалению, до наших дней дожили не все ветераны, но мне с гордостью хочется рассказать, что в нашем селе живет ветеран-связист. Задача связиста следить, налаживать связь между подразделениями и в случае обрыва линии исправить ее повреждения. В то время связь в войсках держалась на обычном полевом проводе. При артиллерийском налете его секло осколками и связисту, несмотря ни на что, нужно было идти и искать обрыв. Пока другие солдаты прятались в траншеях, связисту под градом пуль и снарядов нужно было найти обрыв и восстановить связь. Одна такая ходка туда и обратно – это все равно, что сходил в атаку. Отсиделся, перевел дух, а тебя опять гонят искать обрыв. И ведь никуда не денешься, приходилось лезть под сумасшедший огонь – ведь за невыполнение приказа в бою могли и на месте расстрелять. Но это еще не все. Связист постоянно находится на связи, поэтому обстановку на фронте он знает лучше других солдат. Он постоянно в курсе событий. Немецкие разведчики знали эту особенность, поэтому периодически устраивали на наших связистов засады. Просто перерезали провод и ждали, когда тот сам прибежит к ним в руки. Из-за этого связисты часто попадали в плен. Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, пропустил через свое сознание и помнил, какой ценной завоевана свобода и независимость нашей страны».

7-летний Артем Морозов из села Долгий Мост нарисовал военных связистов Фото: личный архив

- Мы обязаны уважать и чтить память наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны, - добавила Евгения Ануфриева, классный руководитель Тимофея. - Ведь именно им мы обязаны своей жизнью. Чем дальше от нас те грозные военные годы, тем больше мы осознаём величие подвига. Подвига всех героев – простых рядовых, лётчиков, танкистов, зенитчиков, многих других, и, конечно, связистов!

Напомним, что сейчас на сайте продолжается голосование за работы участников конкурса «Спасибо за мир!», которое продлится до 4 мая. Итоги подведем к 7 мая 2020 года, в этот день отмечается День связи.

Хлопков Даниил нарисовал военного связиста и написал, что от связиста часто зависит успех боя и всей операции Фото: личный архив

Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.

Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

Проголосовать за участников конкурса можно здесь.