Во время карантина из-за коронавируса в Хакасии ограничили продажу алкоголя до 5 часов в сутки

В Хакасии ограничили продажу алкоголя. Начиная с завтрашнего дня, 2 апреля, на территории республики можно будет приобрести алкогольные напитки только в период с 10 до 15 часов дня. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов.

- Соответствующее изменение внесено в действующее постановление республиканского правительства о режиме повышенной готовности. К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству, - прокомментировал глава республики.

Жители Хакасии такое нововведение в большинстве своем поддерживают. Считают, что отсутствие алкоголя поддерживает самодисциплину граждан. Особенно в период нерабочей недели.

Напомним, что в период с 1 по апреля в республике вводится режим строгой самоизоляции. Жителям запрещено выходить на улицу, за исключением тех, кому это нужно сделать по вынужденным причинам: за экстренной помощью, в магазин за продуктами или в аптеку. И для поездок на работу в организации и на предприятия, деятельность которых не приостановлена.

Напоминаем телефоны горячих линий по вопросам коронавируса:

- колл-центр 8-800-200-93-87 (круглосуточно и бесплатно)

- минздрав Хакасии 8 (3902) 305-811.

- Роспотребнадзор 8 (3902) 34-36-15 и 8-800-555-49-43.