Как пережить карантин - советы тех, кто много лет провел не выходя из дома

Депутат Горсовета Красноярска Наталья Каптелинина и писатель из Минусинска Владимир Топилин после травмы позвоночника несколько лет провели практически без движения. Как жить в такой ситуации, они проверили на собственном опыте. «Карантин - проверка того, кто вы есть на деле!».

«Я долгие годы была на «карантине»

Наталья Каптелинина окончила университет с «красным» дипломом, занималась семейным бизнесом - фитнес-клубе, и администратором, и маркетологом, и бухгалтером, и тренером. В 2007-м она попала в серьезную автомобильную аварию, получила перелом позвоночника и оказалась полностью парализованной. Год провела в больнице, а после выписки оказалась практически запертой в своей квартире. На восстановление ушло четыре года. Наталья училась шевелить руками, подниматься, двигаться (сейчас она передвигается на инвалидной коляске). Тогда же вернулась в семейный бизнес, ежедневно работая из дома. А в 2016 создала проект «Шаг за Шагом к Мечте» — бесплатные спортзалы для инвалидов (сейчас в Красноярске таких четыре). Сегодня Наталья – депутат Горсовета Красноярска, а ученики ее фитнес-школы – чемпионы мира и России.

Наталья КаптелининаФото: из личного архива

- Первый вопрос после аварии – почему я, почему это случилось со мной, и единственное желание – вылечиться, встать. И когда это не получается, появляется новый вопрос: для чего и как жить. И ответ: не жить мечтой, а начать жить по-настоящему. После этого начинаешь расходовать время совершенно по-другому. И теперь я знаю, как делать это правильно. Карантин - проверка того, кто вы есть на деле. Когда я попала в аварию, то в одночасье из быстрой бегущей девушки превратилась не просто в запертого в четырёх стенах человека, но, что страшнее – запертого в собственном теле. Я долгие годы была на «карантине». Как и многие другие люди с инвалидностью. Да, это страшно. Да, первое время кажется, что «сойдёшь с ума» от замкнутого пространства, ощущения, что «жизнь проходит мимо», и незнания, как жить иначе. Но на деле все намного проще, чем кажется.

Первые дни нынешнего карантина у меня с моим, пусть и печальным «опытом» прошли как один момент, и очень продуктивно, я учусь, читаю, смотрю фильмы, «сходила» на онлайн-экскурсию по Эрмитажу. Но в соцсетях я вижу, что для многих невозможность выйти на улицу – это шок. Как так, я только что был вольной птицей, а сейчас сижу взаперти. Чувствую, что у многих раздрай в душе и захотелось поделиться опытом. И я это сделала. Порыв души.

Удостоверение депутата КаптелининойФото: из личного архива

Расскажу основные принципы.

1. Самое главное, нужно осознать - это ВРЕМЕННО. А значит не стоит рассиживаться и приступить к действиям.

2. Первые дни важно просто выспаться. Вылежаться. Выбросить все проблемы из головы и дать своему телу сбросить напряжение. Просто лежите. Смотрите сериалы, читайте книги и не вините себя за простои. И да, поменьше читайте хроники короновирусной инфекции, не накручивайте себя.

3. Как только почувствуете, что тело начинает «ломить» от неподвижности, захотелось куда-то идти, творить, делать, переводите энергию в действие. Если от заточения, появляются депрессивно-плаксивые настроения, то тоже пришло время взяться за дело.

4. Начинаем с уборки. Перемываем дом, перетряхиваем шкафы, убираемся в своём телефоне и компьютере. Долой хлам, грязь и ненужное. Вместе с чистотой придёт и ощущение обновления.

5. Начинаем вводить полезные привычки и соблюдать дисциплину. Зарядка иль просто приседания, косметические уходовые процедуры или полезные смузи - решать вам, но важно через «не хочу» ввести их в ежедневный распорядок.

6. Следующим шагом подумайте, а кто, собственно, есть Я? Что имею, что смогу делать в будущем и чего хочу. Зачастую у людей, получивших травму, жизнь меняется настолько кардинально, что продолжать работать по прежней профессии, не представляется возможным. Также и людям, попавшим на домашний карантин, нужно оценить смогут ли они вернуться к своей прежней работе и нужно лишь перетерпеть или придётся начинать новый путь, с чистого листа. В любом случае важно понять, что вы можете делать и к чему стремитесь. И приступить к следующему пункту.

Наталья КаптелининаФото: из личного архива

7. Независимо от того, сохранена у вас работа или нет, начинаем повышать свой профессиональный уровень. Это та цена, что каждому из нас придётся заплатить, попав в западню четырех стен и самоизоляции. Нам НУЖНО расти, сколько бы лет, времени или сил у нас не было. Да, лень, да, хочется вернуться к пункту 2, но пришло время действий.

В интернете масса бесплатных образовательных ресурсов. Бесчисленное количество платных с таким доступным уровнем погружения, что справится и ребенок. Определите, что вам интересно и полезно для будущей работы и начинайте учебу. Не знаете кем можете работать - открывайте сайты с удаленными вакансиями и смотрите, каких профессиональных навыков у вас не хватает.

Не позволяйте себе скатываться в пережевывания того, что было. Не рвите душу жалостью к себе и апатией. «Я подумаю об этом позже!..», помните, карантин - время действий, стойкости духа и создания новой жизни».

ПОХОЖАЯ ИСТОРИЯ

Писатель Владимир Топилин (Красноярск): «Не надо тянуть с собой в могилу десятки людей»

Жизнь Владимира Топилина, парня из таёжной глубинки, поначалу шла как у всех: он родился и жил в поселке Чибижек Курагинского района, учился в школе, служил в армии (в морских частях Пограничных войск на Дальнем Востоке), закончил Минусинский сельскохозяйственный колледж (с отличием), работал в военизированной горноспасательной части шахты N 6 Артемовского золотодобывающего рудника. А еще был заядлым и успешным охотником.

Его жизнь «как у всех» закончилась в 1996 году: старый лабаз, в котором ночевал охотник Топилин, обрушился, и он упал с шестиметровой высоты. Несколько суток Владимир пролежал в тайге со сломанным позвоночником, на жаре, сгорая от жажды. Было ему тогда только 28 лет, и шансов на жизнь почти не оставалось. Помог минусинский врач Андрей Юрьевич Щапов, который сделал сложнейшую операцию, и - ожили руки. В новой жизни, отнявшей здоровье, у прикованного к инвалидному креслу таежника открылся писательский талант. Свою личную трагедию он описал в повести «Таежная кровь». Сейчас имя Владимира Топилина известно не только в крае, но и за его пределами, он – автор множества романов, основанных на реальных сибирских историях, член Союза писателей России.

Владимир ТопилинФото: Мария ЛЕНЦ

- В настоящее суровое время не стоит тянуть десятки родных и близких за собой в могилу. Решение должно быть однозначным: всеми силами поддерживать карантин, быть дома. Я считаю, что у каждого дома найдется какая-то работа. А она всегда помогает сгладить «жизненные зазубрины». Если мы все вместе сплотимся и будем делать так, как нам это пока что советуют мудрые люди, через некоторое время будем вспоминать эти дни с улыбкой. А если нет, то и улыбаться будет некому…

Кстати, для самого Топилина карантин мало что изменил:

- Сижу дома пятый месяц, с 20 ноября: зима. Мне в моем положении куда-то двигаться в холода большая проблема. За это время написана новая книга «Сказания о людях Небесного озера», сейчас редактируем. Работы полно!!! Что планировал сделать, не успел. Правильно говорят, не гневи Бога своими задумками. Единственное, что случилось из-за карантина, - отменены мои 12 традиционных апрельских встреч с читателями Красноярского края.