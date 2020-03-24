Азбука Победы: от З до Л

З – заводы

Главную свою задачу Красноярский край выполнял не на передовой: за считанные месяцы он стал одним из новых промышленных лидеров страны. На 85% это была военная продукция.

Только в первый год войны Государственный Совет по эвакуации направил в Красноярский край 23 предприятия и около 80 тысяч человек. Всего в крае разместилось больше 30 крупных заводов, вот только некоторые из них:

Завод «Сибтяжмаш». Фото: Красноярские архивы.рф

- в августе 1941 года из Ленинграда в Красноярск перевезли оборудование, на базе которого нужно было организовать выпуск аэродромных радиостанций, авиационной и телемеханической аппаратуры. Сегодня это научно-производственное предприятие «Радиосвязь»;

- основным оборонным заводом стал «Красмаш». он был построен еще до войны, и принял оборудование, эвакуированное из Коломны, Сталинграда и Киева;

- из украинского города Шостка в 1941 году перевезена киноплёночная фабрика (впоследствии - завод «Квант»);

- старейший Красноярский паровозовагоноремонтный завод принял в 1941 году оборудование из Полтавы, Воронежа, Харькова и Изюма. Здесь выпускались минометы, корпуса снарядов, санитарные вагоны для перевозки раненых, банно-прачечные вагоны, вагоны-мастерские, бронепоезда;

- на базе эвакуированного Запорожского завода сельскохозяйственного машиностроения «Коммунар» и завода имени Ухтомского из города Люберцы был построен Красноярский комбайновый завод, но первой его продукцией были снаряды и мины. Первые десять комбайнов марки «Красноярский коммунар» были выпущены 1 мая 1944 года;

- оборудование завода «Красный Профинтерн» из города Бежицы Брянской области стало основой завода «Сибтяжмаш». В мае 1943 года здесь выпустили первый мощный товарный паровоз серии «Серго Орджоникидзе»;

- завод по производству пироксилиновых порохов с Украины и оборудование из Тульской и Ростовской областей позволило основать химкомбинат «Енисей»;

- авиационный завод № 477 из Тулы стал Красноярским авиаремзаводом;

- Онежский машиностроительный завод из Петрозаводска стал заводом «Краслесмаш»;

- в 1941 году в Красноярске началось строительство аффинажного завода № 169 (впоследствии - Красноярский завод цветных металлов);

- на правом берегу Енисея построен судостроительный завод;

- оборудование Пикалевского цементного завода стало основой Красноярского цементного завода.

У всех эвакуированных в Красноярск предприятий похожие истории: начинали под открытым небом, лишь бы быстрее наладить производство. Женщины и подростки работали буквально на износ.

И – Изыскатели

В 1942 году, когда шла битва под Сталинградом, в сибирской тайге искали путь для новой железной дороги от Абакана до выхода на Транссибирскую магистраль. Вариантов будущей трассы было несколько. По самому сложному отправились инженер-изыскатель Александр Кошурников, инженер Алексей Журавлев и техник Константин Стофато.

В путь вышли только 5 октября 1942 года. Для Сибири это почти зима, риск огромный, к тому же оснащение экспедиции было скудным. Но Кошурников не хотел терять еще один год, надеясь пройти маршрут до начала серьезных морозов. Отряд прошел по реке 180 километров и миновал все самые опасные места. До ближайшего населенного пункта оставалось 52 километра. Но пройти их не удалось.2 ноября плот затащило под лед. Стофато и Журавлев погибли. Кошурникову удалось выбраться на берег. Последняя запись в дневнике Кошурникова – 3 ноября 1942 года: «3 ноября. Вторник. Пишу, вероятно, в последний раз. Замерзаю. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, скоро замерзну».

Изыскатели. Фото школьного музея ст. Кошурниково

Поиски экспедиции начались, когда она не вышла из тайги в условленный срок. Однако удалось обнаружить только мешки с вещами и продуктами. Летом 1943 года местные рыбаки случайно наткнулись на полузанесенное илом тело человека в железнодорожной форме. При нем нашли документы на имя Кошурникова и 35 страниц дневника, который и раскрыл тайну гибели экспедиции.

Однако первые строители пришли в эти места только в 1958 году. Трасса Абакан-Тайшет прошла совсем не там, где погибли изыскатели. Дорогу проложили другим маршрутом. Но главное, она оказалась действительно нужной. Сейчас здесь идут поезда каждые десять минут!

В 1966 году изыскателей посмертно наградили орденами, назвали их именами станции на трассе Абакан-Тайшет, открыли музей, который работает и по сей день. Драматическая история экспедиции Кошурникова описана в повести Владимира Чивилихина «Серебряные рельсы».

К –Карточки

1сентября 1941 года в городах Красноярского края была введена карточная система распределения продовольствия.

Рабочие получали по карточкам от 500 до 1000 гр хлеба в день; служащие и иждивенцы — по 400 гр., дети до 12 лет — по 300 гр. На особо тяжелых работах месячные нормы снабжения повышались до 3200 гр. мяса и рыбы, 900 гр. жиров и 2000 гр. крупы и макарон.

Полный рацион питания должны были получать дети, находившиеся в яслях и детских садах. Вот только было их в Красноярском крае всего 22%. В школе детям давали по 50 гр. хлеба и чайной ложечке сахара-сырца. Дополнительное питание получали беременные женщины: с шестого месяца беременности и два месяца после нее полагалось 400 гр. масла, 300 гр. сахара, 600 гр. крупы, 6 л свежего молока ежемесячно.

Фото: Красноярские архивы.рф

Полагались по карточкам и другие продукты, но выдавались они не всегда. За хлебом занимали очередь с вечера и стояли всю ночь, чтобы днем получить свою норму. И это «отоваривание» карточек легло на детей. При потере хлебная карточка не возобновлялась. Работали «толкучки», но цены были баснословными. Так, весной 1942 года 1 кг мяса стоил от 80 до 130 рублей, литр молока – до 30 рублей, булка хлеба – от 50 до 100 рублей, килограмм масла – до 300 рублей. Для сравнения: зарплата служащего была 200-600 рублей.

Крестьяне обеспечивали себя сами, выращивали картофель, овощи, спасала тайга.

Продажа промышленных товаров по карточкам была введена в Красноярском крае с 1 мая 1942 года. Рабочие получали 125 купонов-единиц, служащие — 100, иждивенцы — 80. Купоны обменивали на товары, например, метр ткани «стоил» 15-20 купонов, обувь — 50, шерстяное пальто — 40. Жителям Крайнего Севера выдавали двойное количество купонов. Но товаров все равно не хватало, позже купоны заменили ордерами, их давали только остро нуждающимся.

Л – лыжи

В начале войны была поставлена задача обеспечения военных лыжами. Это решение было основано на историческом опыте нашей северной страны: первые упоминания об использовании лыж в военном деле встречаются в летописях XV века. Поскольку Карелия, основной поставщик лыж, была оккупирована, освоить новое производство предстояло в Сибири. Никакого сырья, оборудования и специалистов для такого производства не было, все начинали с нуля. Лыжи делали в Маклаково, в Тюхтетском районе (Двинская лыжная фабрика), в Иланском районе, в Красноярске.

Фото: музея Мемориала Победы

На территории Красноярского края были сформированы, обучены и отправлены на фронт 24-я,25-я, 26-я,27-я отдельные лыжные бригады. Красноярские лыжники защищали Москву, воевали на Северо-Западном фронте.

КОНКРЕТНО

Еще больше информации о войне – в музее «Мемориал Победы»

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