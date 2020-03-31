Весенний призыв в Красноярске 2020 во время коронавируса: переносить кампанию не будут

Весенний призыв в Красноярске 2020 во время коронавируса сейчас обсуждают очень активно. Еще накануне об этом говорили с вопросительным знаком в конце предложения: надо ли приходить с повесткой в военкомат? Не перенесут ли сроки призыва? А если перенесут сроки призыва, то как быть с теми, кто должен уйти в запас? Не оставят ли их служить сверх срочной до осени?

А вот и ответ военных: отставить разговоры! Весенний призыв состоится, все меры предосторожности в связи с коронавирусом будут приняты. А вечером 30 марта на сайте Кремля появился соответствующий документ, подписанный Президентом: Указ «О призыве в апреле – июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Следующим шагом станет соответствующий приказ Министра обороны.

Весенняя призывная кампания продлится, как и планировалось, с 1 апреля по 15 июня. Призыву на срочную военную службу в России подлежат 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Цифры по Красноярскому краю станут известны чуть позднее, буквально через несколько дней. Также военные расскажут, как будут обеспечивать безопасность новобранцев в условиях пандемии коронавируса.