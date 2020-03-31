Доставка еды и товаров в Красноярске в период карантина: что работает в городе и как заказать еду на дом
И так серьезные ограничения с понедельника, 30 марта, стали еще жестче. Работают, по сути, только продуктовые магазины и аптеки, но и сюда выбираться не советуют часто, особенно тем, кто в группе риска. Мы обзвонили службы доставки по направлениям, которые всегда наиболее востребованы. Итак.
Еда
Суши, пицца
Для любителей роллов и суши хорошие новости. Все доставки непрерывно продолжают свою работу. Также практически во всех ресторанах существует бесконтактная доставка. Это когда курьер оставляет пакет у двери, и на расстоянии ждет, пока вы заберете блюдо. Курьерам в обязательном порядке предоставляют одноразовые защитные маски.
Где заказать
«Мир суши» 8(391)219-17-17,
«Цунами» 8(391)214-00-55,
«Суши ням» 8(391)297-22-11 ,
«Ёбидоёби» 8(800)775-57-50,
«Перцы» 8(391)290-41-41,
«Ох уж эти пироги» 8(391)285-52-22.
Строительные материалы, инструмент, бытхимия, непродовольственные товары
IKEA (предлагает бесконтактную поставку), по телефону, либо на сайте.
тел.: (391) 290-25-26 (391) 29-29-549
«Кум-Тигей Инструмент»
8-800-775-71-70
«Леруа Мерлен» также привозят свою продукцию прямо к двери.
«Эльсити» (сократили свой рабочий день на час, и теперь магазин работает до 21:00), еще продукцию доставляют на дом.
(391) 291-30-86
Детские товары
Магазин «Подгузяка» работает в штатном режиме, но для безопасности своих покупателей действует доставка с 14:00 до 22:00. Заказ можно оформить в группе во «Вконтакте», на официальном сайте, а также по телефонам 8(391) 282-50-55, 8(391) 285-45-50.
«Дочки-сыночки», также работают как обычно, заказы формируются на официальном сайте и по телефону 8(391) 291-25-04.
«Детский мир» доставка бесплатная, если вес посылки не более 25 кг и в доме есть лифт. Срок доставки от 1 рабочего дня. Сделать заказ можно на сайте или по телефону 8-800-250-00-00.
«Детки24», предоставляют бесплатную доставку при заказе от 3000 рублей и при первом покупке 5% скидку, также обращаться можно по телефону 8-950-999-10-95 в Viber, WatsAp, Telegra.
Лекарства
«Губернские аптеки» - 8-800-775-64-03.
«Адонис» - 8-902-924-31-34.
«Енисеймед» - 8(391)215-16-16
«Фармация» - 8(391)296-72-83, 8(391)226-69-25;
ИСТОЧНИК KP.RU
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