2020-03-31T11:15:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка еды и товаров в Красноярске в период карантина: что работает в городе и как заказать еду на дом

Во время эпидемии коронавируса доставка товаров в Красноярске в период карантина – просто спасение
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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Практически во всех ресторанах существует бесконтактная доставкаПрактически во всех ресторанах существует бесконтактная доставкаФото: Мария ЛЕНЦ
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И так серьезные ограничения с понедельника, 30 марта, стали еще жестче. Работают, по сути, только продуктовые магазины и аптеки, но и сюда выбираться не советуют часто, особенно тем, кто в группе риска. Мы обзвонили службы доставки по направлениям, которые всегда наиболее востребованы. Итак.

Еда

Суши, пицца

Для любителей роллов и суши хорошие новости. Все доставки непрерывно продолжают свою работу. Также практически во всех ресторанах существует бесконтактная доставка. Это когда курьер оставляет пакет у двери, и на расстоянии ждет, пока вы заберете блюдо. Курьерам в обязательном порядке предоставляют одноразовые защитные маски.

Где заказать

«Мир суши» 8(391)219-17-17,

«Цунами» 8(391)214-00-55,

«Суши ням» 8(391)297-22-11 ,

«Ёбидоёби» 8(800)775-57-50,

«Перцы» 8(391)290-41-41,

«Ох уж эти пироги» 8(391)285-52-22.

Строительные материалы, инструмент, бытхимия, непродовольственные товары

IKEA (предлагает бесконтактную поставку), по телефону, либо на сайте.

тел.: (391) 290-25-26 (391) 29-29-549

«Кум-Тигей Инструмент»

8-800-775-71-70

«Леруа Мерлен» также привозят свою продукцию прямо к двери.

8 800 700-00-99

«Эльсити» (сократили свой рабочий день на час, и теперь магазин работает до 21:00), еще продукцию доставляют на дом.

(391) 291-30-86

Детские товары

Магазин «Подгузяка» работает в штатном режиме, но для безопасности своих покупателей действует доставка с 14:00 до 22:00. Заказ можно оформить в группе во «Вконтакте», на официальном сайте, а также по телефонам 8(391) 282-50-55, 8(391) 285-45-50.

«Дочки-сыночки», также работают как обычно, заказы формируются на официальном сайте и по телефону 8(391) 291-25-04.

«Детский мир» доставка бесплатная, если вес посылки не более 25 кг и в доме есть лифт. Срок доставки от 1 рабочего дня. Сделать заказ можно на сайте или по телефону 8-800-250-00-00.

«Детки24», предоставляют бесплатную доставку при заказе от 3000 рублей и при первом покупке 5% скидку, также обращаться можно по телефону 8-950-999-10-95 в Viber, WatsAp, Telegra.

Лекарства

«Губернские аптеки» - 8-800-775-64-03.

«Адонис» - 8-902-924-31-34.

«Енисеймед» - 8(391)215-16-16

«Фармация» - 8(391)296-72-83, 8(391)226-69-25;

ИСТОЧНИК KP.RU

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