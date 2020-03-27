«Сбежавшее» золото. Грузчики в Шереметьево потеряли 25 килограммов драгметалла на 90 миллионов рублей

Об аккуратности погрузки и разгрузки чемоданов в российских аэропортах ходят легенды. Даже самые надежные, похожие скорее на сейфы порой не выдерживают – то ручка отлетит, то замки сломаются. В грузовом терминале Шереметьево накануне не выдержал напора скромный на вид белый кейс с 25 килограммами золота, маркированного заводом «Красцветмет» в Красноярске. Цена тому золоту – 90 миллионов рублей!

Под ногами целое состояние

Произошло все при разгрузке. Помятый кейс вытащили из самолета и, не глядя, кинули в погрузочную тележку. Далее – он выпал при транспортировке. Раскрылся, а оттуда вывалились два слитка. Работники аэропорта и не заметили, что под ногами у них целое состояние – большой соблазн взять и смыться куда глаза глядят, покончив с карьерой грузчика раз и навсегда. Но ребята в Шереметьево оказались честными. О золоте узнали.

- Золото не наше, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск на Красцветмете. – Мы производители и клеймим весь свой продукт – это да. А кто собственник – это к правоохранительным органам.

Золото «Красцветмета» аккредитовано международной ассоциацией Good Delivery – это знак высочайшего качества, который позволяет ему торговаться на международных площадках. Так что слитки красноярского производства могут путешествовать по всему миру. Производитель лишь ставит на них свое клеймо.

Бардак произошел

Общеизвестно, что золото перевозится в невзрачных на вид кейсах. В них кладут по два слитка, запечатывают, на кейс ставится пломба. Дальше передается специально аккредитованной транспортной компании (для перевозки золота в России нужно иметь специальное разрешение – прим.Ред.). Эксперты говорят, что вопрос в этой ситуации не только к грузчикам аэропорта, но и к транспортникам – правоохранители обязательно проверят, хорошо ли был запечатан драгметалл.

- Золото, конечно, летит в багажном отделении, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск максим Иванов, бывший золотодобытчик. – Однако момент транспортировки, погрузки – разгрузки, передача обязательно производится в присутствии представителя транспортной компании. Ну тут, я даже не знаю, бардак у них какой-то, наверное, в аэропорту произошел, вот золото и «сбежало».

По неофициальным данным, золото, кстати, теряется таким образом нередко: транспортировка всегда сопряжена с тем, что кто-то что-то роняет – человеческий фактор. Куда ехало золото – никто не знает. Как вариант – возможно, в Великобританию. Не так давно, как все помнят, Великобритания покинула Евросоюз и начала массово скупать по всему миру золото, в том числе и в России. По случаю брекзита в стране решено было выпустить золотые соверены. Куплено золото по фьючерсам, а поставки по факту только начались. Впрочем, это всего лишь одна из версий.

КСТАТИ

Грамм золота стоит на рынке сегодня 3 600 рублей. Соответственно, 25 килограммов - 90 миллионов рублей.

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Если бы эта фееричная история не произошла на самом деле, ее бы стоило придумать. А звонки журналистов в пресс-службы полиции и МЧС Якутска в четверг, 15 марта, начинались с одного вопроса: - Это правда? (Подробности).