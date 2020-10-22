В Красноярском крае собака преодолела 45 километров, чтобы вернуться домой

Таким вернулся пес к своей второй семье Фото: волонтеры

Худой, усталый, голодный, но невероятно счастливый появился огромный, рыжий пес во дворе своих покровителей в деревне Кускун. Прыгал, махал хвостом, и все время хотел кого-нибудь облизать. Совершенно противоположные эмоции испытывали люди, к которым он вернулась. За неделю до этого собаку отвезли в один из красноярских приютов. Как он здесь оказался?

Все просто. Вернулся в то место, которое принял за свой дом. Хотя это не так. Но обо всем по порядку.

Пес приехал в приют Фото: волонтеры

В Красноярске на улице Калинина работает небольшой приют для собак. Все питомцы здесь – большие и крупные. Судьба у каждого незавидная. Ухаживает за ними волонтер Анна. Очередной звонок:

- У вас приют? К нам прибился алабай, его хотят отравить. Мы приютили его к себе, но на зиму уезжаем, некому будет кормить.

- Везите.

Куда вы меня привезли??? Фото: волонтеры

Спустя полторы недели нового постояльца привезли. Это был вечер. Вывели из машины без поводка, он слушался. Пес адекватный, сильный, мощный, умный. Сразу видно, что правильно питался. Никаких шрамов на теле. Но это был не алабай, как думали, а якутская лайка, которую купировали. Рыжего заселили в вольер.

- Осваивайся!

Утром пса уже не было. Железный вольер прогрызен, ворота в приют вскрыты. Анна переживала, куда мог пропасть ее новенький. Обратилась к журналистам за помощью. Через семь дней ей отправила сообщение та самая женщина, которая его пристраивала: «Он у нас, местный дачник хочет его забрать».

В вольере ему сразу не понравилось Фото: волонтеры

За 7 дней пес преодолел 45 километров. Из неизвестного города, где никогда не был, он нашел путь назад. Собачье сердце рвалось назад.

- У меня сложилось мнение, что они хотели от своего пса избавиться, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Анна, волонтер. – Ну а что я могла еще подумать? Они привезли, и собака к ним вернулась. Потеряшки так не действуют. Преодолеть огромное расстояние ради человека, которого видел пару дней? Так не бывает.

Решала: ну ладно, будет у собаки дом. А он у него и был! Спустя время с ней связался уже настоящий хозяин беглеца.

- Да я его кормил с двух месяцев, растил! – сказал мужчина. – Я работаю на карьере в Кускуне посменно. У меня там две собаки, черная еще и этот вот рыжий. Симба его зовут. Когда я там, все хорошо. Как только отдыхать уезжаю, они воют. Вот и отпускал их с цепи на выгул, чтоб не страдали. А тут одна приходит, а второго нет. Я сильно переживал. И звонит мне мой работник, мол, про твоего потеряшку в СМИ написали. Я безумно хочу его вернуть, только не понимаю, почему он не ко мне вернулся, а к другим людям.

Это фото прислал настоящий хозяин, чтобы ему поверили Фото: волонтеры

Оказывается, пока хозяин на выходных, пес присмотрел себе еще одну семью. Частный дом, большая территория, в вольере лайка живет. Его тут жалеют, кормят, ласкают, гладят. Только вот потом увезли непонятно куда. Он и не понял, в чем дело.

- Получается, что собака была на свободном выгуле, - подводит итог всей этой истории волонтер Анна. – Там, где он жил на карьере, не было такого, что он член семьи. Он – охранник. А потом появилось место, где его кормят, балуют, гладят. Собака не уйдет оттуда, где ему хорошо. Я уже сказала его хозяину, чтобы больше не выпускал свободно бегать по деревне. Пес большой, мало ли, что у него на уме. Предупредила, что последствия могут быть печальными: его отравят, убьют или сопрут, а если в приют попадет еще раз, то мы его кастрируем.

Этот приют существует только благодаря помощи неравнодушных красноярцев. На попечении Анны сейчас четыре алабая и две дворняги.

Если вы готовы помочь приюту, то позвоните по номеру 8(908)010-60-52. А это его страничка в instagram.

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