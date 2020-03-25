«Ежик проснулся!»: в «Роев Ручей» в Красноярске пришла весна, но из-за эпидемии коронавируса посетители не увидят, как ее встречают животные

В «Роевом ручье», несмотря на все мировые катаклизмы, кипит жизнь, тем более что на дворе – весна.

- У нас «спят» медведи, еноты, сурки, ежи, - рассказали в парке флоры и фауны «Комсомольской правде» – Красноярск. – Но потихоньку начинают просыпаться - медведи и ёжик.

- Весна в этом году ранняя?

- Ну, не такая уж и ранняя, из вольеров на улицу мы еще животных не переводили, холодно. Но мы даём некоторым теплолюбивым хищным животным выходить прогуляться. Это львы и чёрный ягуар, которого зовут Яга. Они иногда выходят погулять, но возвращаются обратно в тёплые вольеры. Все остальные в тепле до тех пор, пока не будет плюсовых температур. Мы их бережём.А вот тёплая зима была - это да. Бурые медведи несколько раз за зиму просыпались, выходили из своих берлог.

А еще в зоопарке начинают образовываться «парочки» - начался брачный период:

- «Дружат» олени, верблюды, птицы - у нас есть животные северного полушария, где сейчас весна календарная, погодная и физиологическая. И они сейчас образуют пары. Есть животные моногамные, то есть у них один партнёр на всю жизнь, а есть животные, которые каждую весну пытаются создать пары заново. Это некоторые птицы, в основном курообразные. У хищных птиц пары давно сложились. Это грифы, белоплечие орланы. Они уже на гнёздах, снесли яйцо и высиживают по очереди. Заботятся друг о друге, дают партнёру отдыхать. У копытных, у верблюдов сейчас брачный период, у обезьян.

Кстати, у нас есть пара уссурийских харс, это куницы. Мы сейчас перекрыли вольер, где живёт самка, чтобы она могла не нервничать и спокойно принести потомство. Ни разу до этого в Роевом Ручье харсы не приносили потомство. А эта пара вроде как обещает нас порадовать. Единственный зоопарк, где они устойчиво дают потомство — это новосибирский, там они тоже создают все условия.

Мимимишные ежики родились в Красноярске. Видео: Роев ручей

А что с карантином?

Еще утром в среду 25 марта в зоопарке отвечали - закрыли несколько помещений, чтобы избежать массового скопления людей. Уличные вольеры были открыты. Каждые два часа проводится дезинфекция сильными: полы моют с хлоркой, используют отбеливатели, антисептиком обрабатывают все дверные ручки, поручни. А уже к вечеру появилась новая информация - для посетителей парк закрыт полностью, до особого распоряжения. Тех, кого можно, из сотрудников, переведут на удаленку, к примеру, бухгалтеров. Но у тех, кто ухаживает за животными, выбора нет: соблюдая все меры предосторожности, они будут выходить на работу.

- Основная задача - сохранить коллекцию, - прокомментировали в парке. И добавили оптимистично:

- А может быть, ее и приумножить! Все будет хорошо!

КСТАТИ

Могут ли животные заразиться или стать переносчиками?

Риску подвержены приматы, потому что у них всё как у людей, - говорят в зоопарке. А вот что до распространения болезни, то переносчиками животные, вероятно, не могут стать.