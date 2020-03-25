2020-03-25T07:20:53+03:00
Общество

«Меня подстрелили!»: россиянин неудачно пытался отмахаться мачете от грабителей в Колумбии

Путешественник из Хакасии застрял в пустыне и встретился там с грабителями
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Путешественник под капельницами Фото: Максим ВласовПутешественник под капельницами Фото: Максим Власов
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Вообще говоря, Максим Власов из Хакасии – путешественник опытный. Автостопом колесит по миру с 2016 года и останавливаться не собирается. Говорит, даже коронавирус , о котором все говорят, не пугает. Вести о пандемии застали его на другом конце мира, в Колумбии, и там пока все спокойно. Но так, чтобы напали, да еще и пальнули из пистолета - такое с ним впервые.

След от пули грабителей Фото: Максим Власов

След от пули грабителей Фото: Максим Власов

Произошло все несколько дней назад, когда Максим (путешествует он вместе с друзьями Александрой и Андреем) предпринял вылазку в пустыню на севере Колумбии. Хотели, впрочем, сначала попасть в национальный парк, но тот оказался закрыт. Почему – путешественник не знает: то ли коронавирус и до сюда добрался-таки, то ли коррозия почвы не дает туристам обозреть местные красоты. Одно понятно: местные в небольшой деревушке путешественникам сразу сказали – ходу дальше нет.

Доброжелательные колумбийцы Фото: Максим Власов

Доброжелательные колумбийцы Фото: Максим Власов

- Одни говорили, что много мусора, другие, что парк оккупировали военные, третьи, что слишком сильна коррозия почвы, четвертые… впрочем неважно, что они говорили. Главное, что мы у них всего лишь спрашивали номер автобуса, чтобы доехать до входа в парк или хотя бы туда, откуда было бы немного поближе. Но нам никто не говорил этого номера! Жители уходили в какие-то непонятные рассуждения, пытались отправить на соседний вулкан, рассказывали небылицы, отговаривали, вообще говорили неизвестно что, но номера не сообщали, - удивляется автостопщик.

Пуля могла стать роковой Фото: Максим Власов

Пуля могла стать роковой Фото: Максим Власов

В общем, ребята на парк плюнули и направились в пустыню на севере страны. Вот по дороге туда как раз и случилось страшное. В пустыне путешественники столкнулись с лихими грабителями на байке. Тем пришлись по душе и потрепанный вид автостопщиков, и их непонятно чем набитые рюкзаки, и гаджеты, и банковские карты. Благо, у Максима нашелся мачете, он всегда его возит с собой, когда путешествует по Латинской Америке.

- Если коротко, то в пустыне на нас напали и попытались отжать совершенно все. Мы приняли бой и отстояли рюкзаки с паспортами (лишились телефонов и наличности), цена им - пуля во внутренностях, - рассказывает путешественник.

До национального парка путешественники так и не добрались Фото: Максим Власов

До национального парка путешественники так и не добрались Фото: Максим Власов

Пуля угодила в грудь путешественника. И он загремел в больницу. Прошла неподалеку от правого легкого. Сейчас Власов вместе с приятелем Андреем (Александра покинула парочку еще до нападения и растворилась на просторах Колумбии) ждут вердикта врачей. Но, как известно, пуля-дура. Ею российского путешественника не остановить. Власов уже рвется в дальние странствия.

- Ну и ладно, главное, что я жив, ни на грамм не упал духом, - рассуждает он, - и горю желанием продолжить свои скитания по миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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