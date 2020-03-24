В Красноярском крае стартовал прием заявок на фотоконкурс «Дети, спорт и красота!»

В эпоху высоких технологий, современных гаджетов и компьютерных игр роль спорта в жизни детей очень велика. Современные мамы и папы понимают - чтобы ребенок вырос здоровым, организованным и дисциплинированным, ему просто необходима физкультура. Спорт – это сила, хватка, настойчивость, решительность, успех. Чтобы сыну или дочке были в радость спортивные занятия, родителям важно не переусердствовать и выбрать верное направление. И тогда, как в песне поется: «Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите, три-четыре! Бодрость духа, грация и пластика».

Спортсмены удивляют не только своими достижениями, но и красотой момента, когда занимаются любимым делом. Они умеют красиво забивать мячи, восхищать трюками и невесомыми полетами, элегантно двигаться на льду, мастерски делать сложные гимнастические упражнения, взлетать в воздух с шестом в руках, синхронно двигаться. Удивительное ощущение, когда видишь это невероятное напряжение мышц, мощь силы, чудеса гибкости, торжество изящества и замираешь от непредсказуемости момента. Это прекрасно! А фотография, запечатлевшая выразительное действие спортсмена, невероятная удача для фотографа.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте нового фотоконкурса «Дети, спорт и красота!». Если вы живете в Красноярском крае, любите спорт и поощряете занятия спортом ваших детей и внуков, приглашаем к участию. Присылайте на фотоконкурс интересные фотографии ваших юных спортсменов с коротким рассказом о ребенке, о его первых спортивных достижениях, когда и где сделана фотография. Оригинальность и нестандартный подход приветствуется. На фотографии должен быть запечатлен именно спортивный момент. Например, малыш-спортсмен, покоряющий пространства маленького бассейна. Или крепкий парнишка на ринге. Гимнастка, заворожившая невероятным трюком. Покоряющий склон лыжник. Победитель с кубком в руках. Фигуристка готовится выйти на лед. Маленький футболист отдыхает после тренировки… Сотни вариантов!

В фотоконкурсе победят 10 участников. Пять победителей выберут посетители сайта krsk.kp.ru путем голосования, еще пять будут определены в номинации «Выбор партнера».

Во время торжественного награждения победителям фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Как принять участие?

Загрузите на страницу конкурса фотографию ребенка-спортсмена (не старше 16 лет) во время его тренировок, соревнований или получения наград и грамот за свои спортивные достижения. В графе ФИО укажите его имя и фамилию. В описании напишите, где и при каких обстоятельствах был сделан снимок и немного о самом юном спортсмене – сколько времени и где занимается спортом, каких результатов уже достиг или какие у него планы на будущее. От каждого участника принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ему).

Уважаемые родители (или иные законные представители конкурсантов), при заполнении анкеты обязательно укажите в соответствующей графе свои контактный телефон и электронную почту (эти данные на сайте не отображаются, они остаются только в анкете для связи организатора с вами).

Внимание, все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 23 марта по 5 апреля – прием заявок;

С 6 до 20 апреля - голосование;

21-24 апреля - подведение итогов.

В период с 27 апреля по 12 мая 2020г.– торжественное награждение победителей фотоконкурса.

КСТАТИ

На странице фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» во время проведения всех этапов будет опубликована актуальная и полезная информация и рекомендации экспертов: о спорте, спортивных занятиях и новых возможностях для родителей и их детей. Смотрите вкладку.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

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