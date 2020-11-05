Аналоги «Арбидола» и «Азитромицина» в аптеках Красноярска в период коронавируса: чем заменить препараты

Какие препараты можно купить в аптеках от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти в каждом рецепте больного коронавирусом значится противовирусное «Арбидол» и антибиотик «Азитромицин». Самим пациентам с подтвержденным ковидом, находящимся на домашнем лечении, нельзя покидать стены своей квартиры. Поэтому поиски нужных препаратов ложатся на плечи родных и знакомых. Рассказываем, чем можно заменить «Арбидол» и «Азитромицин». Про аналоги рассказали фармацевты.

- Я обошла все ближайшие аптеки, ну нигде нет «Арбидола»! – рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Юлия, она пыталась найти лекарства для сестры. – Хотя говорили, что завезли. Не знаю, куда его доставили, но я не нашла. Еще выписали антибиотики, тоже нигде нет.

«Комсомольская правда» - Красноярск поинтересовалась у фармацевтов одного из аптечных пунктов, чем можно заменить «Арбидол».

И вот что нам предложили взамен:

«Кагоцел» - преподносится, как эффективное средство для лечения и профилактики простуды и гриппа (272 – 622 рубля).

«Анаферон» - иммуномодулирующее и противовирусное действие (414 рублей).

«Полиоксидоний» - активирует иммунитет на борьбу с вирусом, выводит токсины, снижает воспаление, улучшает самочувствие, выводит токсины (690 рублей).

«Эргоферон» - снижает воспаление, стимулирует выработку лейкоцитов, комплексное действие трех компонентов хорошо помогает уменьшить длительность болезни и выраженность симптоматики (588 – 639 рублей).

«Амиксин» - стимулирует образование собственных интерферонов (альфа, бета, гамма), препарат повышает иммунную защиту, повышает выработку лейкоцитов (от 630 до 715 рублей).

«Циклоферон» - стимулирует образование интерферонов в организме (216 – 484 рубля).

Получается, что противовирусные препараты, если поискать, то можно найти. С «Азитромицином» ситуация сложнее. Без рецепта другой препарат не продадут.

- «Азитромицина» тоже нет, но ничего заменяющего не могу предложить, - сказала Евгения, фармацевт. - Антибиотики только по назначению врача отпускаются.

Поэтому стоит заранее попросить врача выписать рецепт и на другое лекарство, которое еще осталось на аптечных полках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что пациенты с COVID-19 будут получать лекарства бесплатно:

- Регионы получат 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства от ковида. Деньги уже выделены из резервного фонда РФ. Препаратами обеспечат более 600 тысяч коронавирусных пациентов. Это те, кто лечится на дому под наблюдением специалистов. Лекарства будут выдаваться по рецепту врача, никаких очередей не будет. Нужных препаратов хватит на всех.