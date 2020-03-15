Красноярец с риском для жизни вытащил из ледяного Енисея погибающую собаку

В Красноярске мужчина, рискуя собственной жизнью, вытащил из ледяного Енисея тонущую собаку. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, этот случай произошел днем 14 марта в районе острова Отдыха. На берегу в тот момент расположилось несколько компаний, а по льду бегали собаки.

- Мы смотрели на них, умилялись, - рассказала журналистам Новостей ТВК Альфия, которая находилась на месте событий. - И вдруг одна собака проваливается под лед и начинает тонуть!

Несчастный пес изо всех сил старался выбраться, но вновь и вновь его лапы ломали лед и он уходил под воду. Никто не смог смотреть равнодушно, как гибнет живое существо. Очевидцы попробовали привлечь внимание спортсменов, плавающих неподалеку на байдарках. Но те не смогли подплыть близко. Казалось, что надежды на спасение нет. И тогда один из отдыхающих ринулся к своей машине. Он достал из салона кресло, лег на него и потихоньку начал добираться до тонущей собаки.

Красноярец спас тонущую собаку из Енисея.Новости ТВК Красноярск

Остальные с замиранием сердца следили за происходящим. Ведь в любой момент мужчина тоже мог провалиться. К счастью, все закончилось хорошо. После того, как собаку вытолкнули на лед, она отряхнулась и побежала по своим делам. Ее спаситель также благополучно добрался до берега. Весь обратный путь ему хлопали люди, столпившиеся на берегу.

- Было просто море оваций! - не скрывает своего восхищения Альфия. - Позднее я узнала, что этого парня зовут Дмитрий. Действительно, герой!