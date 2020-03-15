2020-03-15T17:16:23+03:00
Происшествия

Красноярец с риском для жизни вытащил из ледяного Енисея погибающую собаку

Спасательную операцию очевидцы сняли на видео
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Не каждый бы смог рискнуть своей жизнью ради спасения собакиНе каждый бы смог рискнуть своей жизнью ради спасения собакиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Красноярске мужчина, рискуя собственной жизнью, вытащил из ледяного Енисея тонущую собаку. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, этот случай произошел днем 14 марта в районе острова Отдыха. На берегу в тот момент расположилось несколько компаний, а по льду бегали собаки.

- Мы смотрели на них, умилялись, - рассказала журналистам Новостей ТВК Альфия, которая находилась на месте событий. - И вдруг одна собака проваливается под лед и начинает тонуть!

Несчастный пес изо всех сил старался выбраться, но вновь и вновь его лапы ломали лед и он уходил под воду. Никто не смог смотреть равнодушно, как гибнет живое существо. Очевидцы попробовали привлечь внимание спортсменов, плавающих неподалеку на байдарках. Но те не смогли подплыть близко. Казалось, что надежды на спасение нет. И тогда один из отдыхающих ринулся к своей машине. Он достал из салона кресло, лег на него и потихоньку начал добираться до тонущей собаки.

Красноярец спас тонущую собаку из Енисея.Новости ТВК Красноярск

Остальные с замиранием сердца следили за происходящим. Ведь в любой момент мужчина тоже мог провалиться. К счастью, все закончилось хорошо. После того, как собаку вытолкнули на лед, она отряхнулась и побежала по своим делам. Ее спаситель также благополучно добрался до берега. Весь обратный путь ему хлопали люди, столпившиеся на берегу.

- Было просто море оваций! - не скрывает своего восхищения Альфия. - Позднее я узнала, что этого парня зовут Дмитрий. Действительно, герой!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В красноярском эко-парке «Гремячая грива» посетители устроили парад снеговиков
В Красноярске ФК «Енисей» обыграл московский «Спартак-2»
В Канске на видео попал мужчина, подбрасывающий котят на крыльцо магазина
Красноярцев приглашают на матч «Енисея» со «Спартаком-2»
В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за мусор возле многоквартирного дома
На Таймыре после бурной встречи подруг одна из них осталась без шубы и телефона
Жительницу Красноярска заподозрили в мошенничестве в сфере долевого строительства
На правобережье Красноярска изменится схема дорожного движения
«Закрылся в машине, пришлось разбивать стекло»: в Красноярском крае задержали водителя, которого трижды лишали прав за пьяную езду
«Новый Рим» Светланы Лободы: певица приедет в Красноярск с новой программой SOLD OUT
2-летний мальчик погиб в лобовом ДТП под Канском
«Как в фильме ужасов»: соцсети шокировали жуткие фото красноярской больницы
Чемпионат России по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса