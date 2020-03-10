«Меня с детства учили быть артистом до конца»: на концерте актриса упала в трехметровую яму, но продолжила петь

6 марта, торжественный вечер на самой большой красноярской площадке – Большом концертном зале. Полный зал на 1500 зрителей, почетный гость – губернатор. На сцену в прекрасном красно-белом платье вышла Анастасия Вишневская – одна из самых известных красноярский актрис Музыкального театра, настоящий профессионал. Свет, музыка... и вдруг... Анастасия оступилась и упала в оркестровую яму!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765542" frameborder="0"></iframe> Красноярская певица упала со сцены.

- Это самое страшное, что могло случиться с артистом: страшный сон наяву, - рассказала Анастасия «Комсомолке». – Я уже 25 лет выступаю, с детства, и все это время боялась упасть на сцене. Мне казалось, мы на репетициях все отработали, я выступала в этом зале миллион раз, я знаю каждый миллиметр сцены. Но в тот момент яркий свет слепил глаза, поверхность сцены бликовала. Я шла, как по темному озеру, по ногам стелился дым. Я даже предположить не могла, что пустота гораздо ближе, чем мне казалось!

Как потом окажется, у Анастасии сломана нога. При этом поразило зрителей то, что, после паузы, дрожащим, но полным силы голосом, Настя допела до конца. В соцсетях уже на следующий день понеслись комментарии: фонограмма! Но это не так.

Во-первых, Анастасия – не рядовая эстрадная певичка, профессионал. Актриса мюзиклов, лауреат всероссийских и международных конкурсов по эстрадному вокалу. И с театральной сцены ни когда не поет под фонограмму.

Во-вторых, сама она признается, допеть оставалось последний куплет, от шока она еще не успела почувствовать боль.

И только когда за кулисами ее подхватили на руки коллеги, а затем приехала «скорая», поняла, что травма серьезная.

Кстати, все могло быть еще хуже: по первоначальному замыслу оркестровая площадка находилась в самом низу, это примерно шесть метров. После Насти на сцену должен был выйти губернатор. И пока он поздравлял бы собравшихся в зале женщин, оркестр должен был подняться. Однако в последнюю минуту режиссер концерта решила: вдруг механизм невзначай заскрипит в самый торжественный момент. И скомандовала поднимать оркестр пораньше, чтобы за музыкой этого не было слышно. К моменту падения он «прошел» примерно половину пути.

Анастасия допевала песню, держась за дирижерский пульт. Фото: личная страницы Анастасии Вишневской в соцсети

- Я упала на пол возле дирижерского пульта, музыканты не пострадали, но у кого-то я выбила инструмент из рук. Как кошка приземлилась на руки, начала вставать и почувствовала боль в ноге. Мне дирижер Анатолий Чепурной шепчет: «Настя, ты живая?» Я ему: «Живая, живая». Слышу музыку – мне нужно петь. Я стою на одной ноге и держусь за дирижерский пульт, чтобы не упасть. Потом меня уже посадили. В итоге - сломанная нога, множество синяков и царапин. Увезли в больницу и ночью сделали операцию.

По поводу комментариев в соцсетях? Да, там не только сочувствующие, в чем только не обвиняют (смеется). Знаете, я с 5 лет на сцене, меня учили быть артистом до конца, что бы ни случилось. Песня для меня новая, я разучивала ее в гостиничном номере, далеко от дома. Даже если бы хотела, я не успела бы записать фонограмму.

Ведущий концерта Роман Богданов подтвердил:

- Настя пела вживую. Это вам и режиссер, и звукорежиссер концерта подтвердят. На таких событиях в принципе не принято выступать под фонограмму. Уверен, что в мире немного артистов, которые способны в такой экстремальной ситуации, упав в оркестровую яму и получив ушибы и перелом, завершить свой номер так, что все зрители поверили, что этот ход был придуман заранее.

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