Siberian Power Show 2020 в Красноярске: полное расписание, приглашенные фитнес-звезды, где смотреть трансляцию
В Красноярске 8 и 9 марта пройдет 5-й ежегодный спортивный фестиваль Siberian Power Show 2020. На мероприятие приглашены топовые атлеты, спортсмены и блогеры.
Организаторы обещают, что в этом году фестиваль будет еще масштабнее и интереснее, чем в прошлом году. К нам в город приедет множество фитнес-звезд и чемпионов по различным видам спорта.
Нас ждут соревнования по бодибилдингу, пауэрлифингу, армрестлингу, боям ММА, а также показательные выступления атлетов.
Помимо официально заявленных фитнес-звезд (Виктор Блуд, Станислав Линдовер, Андрей Скоромный, Алексей Столяров, Наталья Трухина, Михаил Кокляев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Яшанькин), есть информация, что Красноярск посетит создатель YouTube-канала Sportfaza Алексей Мокшин.
Программа Siberian Power Show 2020 в Красноярске
8 МАРТА
Павильон №1
Главная сцена
8.30-21.00 - Чемпионат по Бодибилдингу и фитнесу Siberian Power Show
Силовая площадка
10.20-14.20 – Гиревой спорт
15.00-17.00 – Street Lifting
Павильон №5
Сцена
10.00-13.00 – Армреслинг
13.00-13.30 – Силовое жонглирование
13.30-14.00 – Конкурсы и розыгрыши
14.00-15.00 – Финал чемпионата по армреслингу
15.00-16.30 – финал турнира по строгому подъему на бицепс
16.30-17.00 – Конкурсы и розыгрыши
17.00-19.00 – турнир по воркауту
Силовая площадка
10.00-14.00 – турнир по Силовому экстриму
14.00-19.00 – CrossFit личный зачет
Павильон №2
10.00-16.00 – чемпионат Pole Dance
16.00-19.00 – Dance Contest
MMA
10.00-18.00 – Енисейское побоище + бои от YouTube-канала BodyMania
9 МАРТА
Павильон №1
Главная сцена
9.30 – Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу + турнир по пауэрлифтингу START800
19.00-22.00 – Final Show
Павильон №5
Сцена
10.00-14.00 – Турнир по Массрестлингу
14.00-14.30 – Показательное выступление от Виктора Блуда и Гоги Тупурия
14.30-15.00 – Конкурсы и розыгрыши
15.00 – 15.30 – Чемпионат по подтягиваниям
15.30-16.00 – Турнир Х-арм
16.00-16.30 - Выступление Алексея Столярова
16.30-17.30 – Конкурсы и розыгрыши
Силовая площадка
10.00-17.00 – CrossFit командный зачет
Павильон №2
Сцена
10.00-12.00 – Первенство Красноярского края по бодибилдингу
12.00-14.00 – Армрестлинг
14.00-15.00 – Чемпионат по пощечинам
15.00-17.00 – Чемпионат по поеданию бургеров
ММА
10.00-18.00 – Енисейское побоище + бои от YouTube-канала BodyMania
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Прямая трансляция Siberian Power Show организована на официальном сайте фестиваля.
ТОП-10 приглашенных фитнес-звезд:
Алексей Столяров, фитнес-блогер, 2 миллиона подписчиков в YouTube
Виктор Блуд, основатель движения "Силачи старой школы", 526 тысяч подписчиков в YouTube
Станислав Линдовер, чемпион Европы в классическом бодибилдинге, 200 тысяч подписчиков в Instagram
Андрей Скоромный, один из самых популярных бодибилдеров России – 568 тысяч подписчиков в Instagram
Наталья “Амазонка” Трухина, русская Амазонка и самая мускулистая женщина в мире – 554 тысячи подписчиков в Instagram
Михаил Кокляев, тяжелоатлет, известный своим боем с Емельяненко – 426 тысячи подписчиков в Instagram
Гога Тупурия, тренер и фитнес-блогер – 134 тысячи подписчиков в Instagram
Дмитрий Яшанькин, победитель “Арнольд Классик”в классическом бодибилдинге – 200 тысяч подписчиков в Instagram
Денис Гусев, трехкратный чемпион IFBB Pro – 407 тысяч подписчиков в Instagram
Яна Кузнецова, двухкратная победильница Arnold Classic Pro в номинации фитнес-бикини – 405 тысяч подписчиков в Instagram
ТОП-10 чемпионов, которые будут на SPS2020:
1. Дмитрий Крылов - финалист "Arnold Classic" и “Olympia"
2. Зуфар Бадрунов - чемпион России по бодибилдингу 2019г
3. Алексей Трон - пятикратный России, двукратный чемпион Европы
4. Кшиштоф Вержбицкий - четырёхкратный чемпион мира IPFЗ, рекордсмен в тяге в 432,5 кг и рекордсмен в сумме в безэкипировочном дивизионе в 905 кг
5. Дмитрий Насонов - мастер спорта международного класса AWPC, обладатель мировых рекордов в сумме троеборья и в тяге без экипировки среди юниоров и в открытой возрастной AWPC, установил мировой рекорд по становой тяге без экипировки в весовой категории 82,5 кг - 400 кг.
6. Олег Сакович - рекордсмен в подъеме на бицепс 95 кг при весе 80.6 кг
7. Иван Макаров - обладатель самой тяжелой становой тяги с использованием экипировки - 470 кг
8. Ербол Науанов - элита в пауэрлифтинге и жиме лежа, многократный чемпион мира среди PRO по пауэрлифтингу
9. Михаил Сазонов - вице-чемпион Мира, чемпион Arnold Classic Asia, чемпион России по бодибилдингу
10. Иван Подрез - ярчайший мировой представитель пауэрлифтинга, чемпион мира без экипировки, призёр Чемпионата WRPF 2015, абсолютный чемпион чемпионата Европы
ИСТОЧНИК KP.RU