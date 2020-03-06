Siberian Power Show 2020 в Красноярске: полное расписание, приглашенные фитнес-звезды, где смотреть трансляцию

В Красноярске 8 и 9 марта пройдет 5-й ежегодный спортивный фестиваль Siberian Power Show 2020. На мероприятие приглашены топовые атлеты, спортсмены и блогеры.

Организаторы обещают, что в этом году фестиваль будет еще масштабнее и интереснее, чем в прошлом году. К нам в город приедет множество фитнес-звезд и чемпионов по различным видам спорта.

Нас ждут соревнования по бодибилдингу, пауэрлифингу, армрестлингу, боям ММА, а также показательные выступления атлетов.

Помимо официально заявленных фитнес-звезд (Виктор Блуд, Станислав Линдовер, Андрей Скоромный, Алексей Столяров, Наталья Трухина, Михаил Кокляев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Яшанькин), есть информация, что Красноярск посетит создатель YouTube-канала Sportfaza Алексей Мокшин.

Программа Siberian Power Show 2020 в Красноярске

8 МАРТА

Павильон №1

Главная сцена

8.30-21.00 - Чемпионат по Бодибилдингу и фитнесу Siberian Power Show

Силовая площадка

10.20-14.20 – Гиревой спорт

15.00-17.00 – Street Lifting

Павильон №5

Сцена

10.00-13.00 – Армреслинг

13.00-13.30 – Силовое жонглирование

13.30-14.00 – Конкурсы и розыгрыши

14.00-15.00 – Финал чемпионата по армреслингу

15.00-16.30 – финал турнира по строгому подъему на бицепс

16.30-17.00 – Конкурсы и розыгрыши

17.00-19.00 – турнир по воркауту

Силовая площадка

10.00-14.00 – турнир по Силовому экстриму

14.00-19.00 – CrossFit личный зачет

Павильон №2

10.00-16.00 – чемпионат Pole Dance

16.00-19.00 – Dance Contest

MMA

10.00-18.00 – Енисейское побоище + бои от YouTube-канала BodyMania

9 МАРТА

Павильон №1

Главная сцена

9.30 – Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу + турнир по пауэрлифтингу START800

19.00-22.00 – Final Show

Павильон №5

Сцена

10.00-14.00 – Турнир по Массрестлингу

14.00-14.30 – Показательное выступление от Виктора Блуда и Гоги Тупурия

14.30-15.00 – Конкурсы и розыгрыши

15.00 – 15.30 – Чемпионат по подтягиваниям

15.30-16.00 – Турнир Х-арм

16.00-16.30 - Выступление Алексея Столярова

16.30-17.30 – Конкурсы и розыгрыши

Силовая площадка

10.00-17.00 – CrossFit командный зачет

Павильон №2

Сцена

10.00-12.00 – Первенство Красноярского края по бодибилдингу

12.00-14.00 – Армрестлинг

14.00-15.00 – Чемпионат по пощечинам

15.00-17.00 – Чемпионат по поеданию бургеров

ММА

10.00-18.00 – Енисейское побоище + бои от YouTube-канала BodyMania

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая трансляция Siberian Power Show организована на официальном сайте фестиваля.

ТОП-10 приглашенных фитнес-звезд:

Алексей Столяров, фитнес-блогер, 2 миллиона подписчиков в YouTube

Виктор Блуд, основатель движения "Силачи старой школы", 526 тысяч подписчиков в YouTube

Станислав Линдовер, чемпион Европы в классическом бодибилдинге, 200 тысяч подписчиков в Instagram

Андрей Скоромный, один из самых популярных бодибилдеров России – 568 тысяч подписчиков в Instagram

Наталья “Амазонка” Трухина, русская Амазонка и самая мускулистая женщина в мире – 554 тысячи подписчиков в Instagram

Михаил Кокляев, тяжелоатлет, известный своим боем с Емельяненко – 426 тысячи подписчиков в Instagram

Гога Тупурия, тренер и фитнес-блогер – 134 тысячи подписчиков в Instagram

Дмитрий Яшанькин, победитель “Арнольд Классик”в классическом бодибилдинге – 200 тысяч подписчиков в Instagram

Денис Гусев, трехкратный чемпион IFBB Pro – 407 тысяч подписчиков в Instagram

Яна Кузнецова, двухкратная победильница Arnold Classic Pro в номинации фитнес-бикини – 405 тысяч подписчиков в Instagram

ТОП-10 чемпионов, которые будут на SPS2020:

1. Дмитрий Крылов - финалист "Arnold Classic" и “Olympia"

2. Зуфар Бадрунов - чемпион России по бодибилдингу 2019г

3. Алексей Трон - пятикратный России, двукратный чемпион Европы

4. Кшиштоф Вержбицкий - четырёхкратный чемпион мира IPFЗ, рекордсмен в тяге в 432,5 кг и рекордсмен в сумме в безэкипировочном дивизионе в 905 кг

5. Дмитрий Насонов - мастер спорта международного класса AWPC, обладатель мировых рекордов в сумме троеборья и в тяге без экипировки среди юниоров и в открытой возрастной AWPC, установил мировой рекорд по становой тяге без экипировки в весовой категории 82,5 кг - 400 кг.

6. Олег Сакович - рекордсмен в подъеме на бицепс 95 кг при весе 80.6 кг

7. Иван Макаров - обладатель самой тяжелой становой тяги с использованием экипировки - 470 кг

8. Ербол Науанов - элита в пауэрлифтинге и жиме лежа, многократный чемпион мира среди PRO по пауэрлифтингу

9. Михаил Сазонов - вице-чемпион Мира, чемпион Arnold Classic Asia, чемпион России по бодибилдингу

10. Иван Подрез - ярчайший мировой представитель пауэрлифтинга, чемпион мира без экипировки, призёр Чемпионата WRPF 2015, абсолютный чемпион чемпионата Европы