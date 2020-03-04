Есть мнение: чипирование домашних собак в Красноярске поможет в решении проблемы с бродячими собаками

Ситуация с бездомными животными в крупных городах Хакасии, Тувы и Красноярского края близка к критической. Доходит до того, что одичавшие собаки сворами нападают на людей. В феврале в Красноярске следователи возбудили сразу три уголовных дела по статье «Убийство», поскольку есть основание считать, что три человека (без определенного места жительства) погибли именно по вине бродячих собак. А сколько случаев нападения на детей возле школ, поликлиник, в парках и на улицах. Подрядчикам по отлову платят миллионы рублей, но они не справляются.

Похожая проблема – в Абакане, Кызыле. Ситуацию усугубил новый федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными, он вступил в силу с 1 января. Власти оказались к этому не готовы: по закону теперь даже самых-самых агрессивных собак нельзя утилизировать. Их нужно содержать пожизненно в питомниках. А вот муниципальных питомников-то как раз и нет. Есть только мелкие, частные, они работают на чистом энтузиазме волонтеров без какой либо поддержки со стороны властей.

Как оказалось, о проблеме сибиряков наслышаны даже в Москве. Илону Броневицкую многие знают, как певицу, теле- и радиоведущую, дочь Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи. Кроме этого, она – предприниматель и много лет работает с бездомными животными.

- Мы начали цепочку ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) 5 лет назад, когда законом о гуманном отношении к животным и не пахло. Деньги у нас были не весть какие. Но чтобы работать с бездомными животными, много денег не надо, - рассказывает Илона Александровна. - Я очень удивилась, когда узнала, как работают с бродячими животными в Красноярске. Старыми методами. Параллельно просят какие-то гигантские деньги на строительство приютов. Хотя, по моему глубокому убеждению, опираться и базироваться нужно на частных приютах, которые уже есть. Им нужно просто протянуть руку помощи: обеспечить им финансирование и расширение площадей. Это и будет оптимизация бюджетных расходов.

А что, если ввести налог на содержание домашних животных, как предлагает мэр города Якутска Сардана Авксентьева.

- Если ввести такой налог, то половина владельцев своих собак выкинет. На мой взгляд, нужно ввести чипирование, на первых порах – бесплатное, как и вакцинация от бешенства. Сам чип стоит недорого – 100 рублей, такие деньги для своего питомца владелец найдет. Это будет первый шаг к дисциплине. А вообще, если понадобится наша помощь – мы готовы приехать и поделиться своим опытом.