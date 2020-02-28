«Бороться со старением нужно с детства»: известный ученый рассказал, как прожить до 120 лет

«Она была не молода, ей шел 20-й год…». Помните у Пушкина? А старичков Кирсановых из романа «Отцы и дети», которым, оказывается, чуть за 40? Такие сейчас - мужчины на выданье, только жить начинают. Геронтолог с мировым именем Алексей Москалев рассказал «КП» (прилетел на лекции в Красноярск), почему в скором будущем даже 120 лет жизни – это только начало. А молодыми мы будем считаться до 60.

Секреты подсмотрим у природы

Есть животные-долгожители, гренландский кит, к примеру, может распечатать третью сотню. Среди людей мировой рекорд - 122,5 лет – поставила француженка Жанна Кальман. Значит, возможно?

Похоже, да. Тем более за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни человека выросла почти в два раза - благодаря медицине. Правда, в основном, за счет снижения детской смертности, уточняет Алексей Москалев:

- В начале ХХ века основными причинами смерти были тиф, дифтерия, туберкулез, то есть острые инфекционные заболевания. Теперь ситуация другая: люди умирают из-за хронических болезней, зависящих от возраста: сердечнососудистых, опухолей… Впрочем, стареть мы тоже стали медленнее, процентов на 15.

Геронтолог Алексей Москалев.Фото: Личный архив

Но это не предел, уверен ученый. Нужно подсмотреть и заимствовать у природы секреты долголетия, а после перенести на человека. И это уже работает: срок жизни лабораторных мышей, на которых ставят опыты, уже удалось продлить с полутора до четырех лет. Продолжим?

80-85 лет гарантии. Но это неточно

Что можно предпринять прямо сейчас (и многими практикуется)? Только вкратце. Шансы жить дольше есть у тех, кто правильно питается (меньше мяса и «молочки», больше овощей и зелени); соблюдает режим дня; спит по 7-8 часов (важна фаза глубокого сна, когда организм восстанавливается); регулярно тренируется (упражнения сокращает риск заболеть раком); владеет стресс-менеджментом (умеет снимать напряжение после негативных ситуаций).

Однако все эти правила здорового образа жизни не обещают вам те самые 120 лет. Если их придерживаться, можно обеспечить себе полноценную, но среднюю по продолжительности жизнь. Лет 80-85 от силы.

- Чтобы пролить ее радикально – до 120 лет, нужно заниматься фундаментальными исследованиями, разобраться в причинах старения. Это дело будущего, - говорит доктор Москалев. – Почему до 120? Это естественный предел человеческой жизни.

Бороться со старостью – с детства

Обычно старость наступает после 65 лет, а с ней и хронические недуги: инсульт, инфаркт, «Альцгеймер», ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Но вот стареть мы начинаем прямо с момента рождения.

- И что получается? Пациент упускает время. Приходит к врачам, когда уже поздно, - говорит геронтолог. - Жалуется на проблемы со здоровьем, а в ответ слышит: «Да, у вас диабет, катаракта. Ну а что вы хотели? Возраст! Лучше уже не будет».

Бороться со старением нужно с детства, как бы странно это не звучало. Не дожидаясь, пока нагрянет преклонный возраст. В помощь – все те же пять правил ЗОЖ (питание, режим и прочее), других пока не придумали. Главное - выиграть время, а там и новые разработки ученых подоспеют.

Все, как у людей. Кроме возраста

А как насчет тех, кто уже победил годы? Такие примеры есть не только за границей или на Кавказе, но и у нас в Сибири. Это старейшая в России блокадница Валентина Кузнецова из Красноярска. Еще в детстве прошла через ад. Но сумела перешагнуть за 100 лет. Ка-а-к?

Между тем семьи долгожителей уверяют: никаких особых секретов у «патриархов» нет. Едят и пьют, что вздумается, спортом себя не истязают. Все, как у людей. Кроме возраста.

- Все, что больше 90 лет, это генетика! Наследственное долголетие, - поясняет Алексей Москалев. – Да, долгожители по своим пищевым пристрастиям не отличаются от других. Но благодаря генетике у них есть резерв, он дает возможность жить долго. Потому что долгожители на 20 лет позже остальных заболевают хроническими болезнями. Но никто не знает, сколько бы жили такие люди, если бы придерживались правил ЗОЖ. Может быть, мы имели бы примеры преодоления естественного предела жизни, 120 лет? Также эти люди с высокой степенью вероятности могут предать свое долгожительство следующему поколению. Более того, их дети на 50% реже страдают хроническими возраст-зависимыми заболеваниями, чем другие.

ЗОЖ не отменяет риски

Известны и обратные случаи. Когда человек годами был адептом ЗОЖ, строго ограничивал себя во всем и… недотянул до 60-65, умер от неизлечимой болезни.

- Не факт, что выбранная человеком схема и режим питания ему подходили, - комментирует исследователь. - Если он скончался от опухолевого заболевания, это снова генетика. «Поломки» ДНК, доставшиеся нам от предков, могут повысить риски. Знаете, как висящее на стене ружье? Когда-нибудь, да выстрелит. Онкологи говорят: у всех есть свои опухоли, но не все до них доживают. Если будем жить 120-200 лет, в силу случайного накопления ошибок в ДНК риск будет все увеличиваться и увеличиваться. Даже, несмотря на всякие ухищрения, включая ЗОЖ. То есть ЗОЖ может снизить риск, но не отменяет его совсем. В таких случаях на помощь должна прийти медицина.

Когда стресс… полезен

Питание, сон, режим – это не панацея, но шансы. А как же быть с постоянным прессингом, тем, что нас убивает? Нужно понимать: долголетие напрямую зависит от устойчивости к стрессу. А он бывает двух разновидностей: эустресс и дистресс.

Эустресс – кратковременная встряска. Например, голодание: день в неделю или три в месяц. Как вариант: пропуск одного из приемов пищи два-три раза в неделю. Вреда это не принесет, но активизирует защитные механизмы.

Дистресс – когда человек находится в подавленном состоянии долго. Такой прессинг угнетает иммунную систему, вызывает хронические воспалительные процессы, в том числе, в головном мозге. Изменяется метаболизм, повышается риск развития опухоли, потом могут образовать метастазы.

Выход есть: нет, не алкоголь и не сигареты. Курение на 30% повышает риск заболеть. Спиртное тоже не приносит пользы. В самом крайнем случае можно позволить себе максимум три бокала вина в неделю. Но лучше отказаться вовсе.

Избавить от стресса может любимая музыка, кино, книга, тренировка в спортзале или бассейне, дыхательные упражнения, наконец. Все, что нас переключает.

Без шума и пыли

Еще один острый момент – экология. Притом не самая лучшая. Можно ли дожить до 120 лет с окнами, выходящими, скажем, на завод или магистраль?

- Экология не приговор, а фактор риска. ОДИН ИЗ - наряду с генами, образом жизни и так далее. Действительно, в целом экологическая обстановка у нас ухудшилась. Но, повторюсь, продолжительность жизни стала гораздо выше. Так что недавно ВОЗ продлила период молодости до 44 лет, зрелости – до 65 лет, до 75 – это пожилой возраст, и после – старческий.

Причем нужно толковать широко: экология - это и качество воздуха, воды, продуктов питания, и окружающая обстановка: материал, из которого сделана мебель, обои и так далее…

И органические загрязнители, что оседают на кухонном столе, продуктах питания. Кстати, доказано: пылевые частицы определенного размера повышают риск инфарктов, атеросклероза, болезни Альцгеймера. Но – поймите – это только одна из переменных в большом уравнении, один из факторов.

СКАЗАНО

«Смерть это то, что бывает с другими…»

Не стоит каждую секунду считать килокалории, думать, что мы едим. Это тоже постоянный стресс. Но не нужно лишний раз невротизироваться, необходима золотая середина.

Все твердят: хотим питаться, как привыкли, нам так вкусно. А я всегда привожу такой пример: есть дорога, там много машин. Никто же не говорит: как хочу, так и перейду, не глядя по сторонам. Все идут в положенном месте, соблюдают правила, чтобы выжить.

А сейчас каждый думает: у меня есть некий запас, по сути, я вечен. Никто не верит, что умрет. По ТВ такое могут показать, в соседнем подъезде случиться, но только не с нами… И то, что мы делаем сегодня, якобы никак не повлияет на то, что нас ждет завтра. А будущее закладывается здесь и сейчас.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Таблетка от старости – это утопия. Старение – комплексный процесс: в нем задействованы десятки механизмов. Соответственно, решение будет комплексное. Где-то проще заменить «деталь». Вырастить из вашего же «материала» искусственные стволовые клетки, создать из них орган, пересадить вам на замену.

С другой стороны, можно действовать геропротекторами (веществами, увеличивающими продолжительность жизни – прим. ред.), на уровне каждой клетки пытаться замедлить процесс старения. При этом все, что вышло из-под контроля раньше времени, заменять.

Можно использовать генную терапию, чтобы корректировать те наследственные задатки, что нам достались, и повышают риски опухолевых, сердечнососудистых заболеваний. Можно их редактировать в нашем геноме. Сейчас это делают для врожденных заболеваний. Почему бы такое не делать против возраст-зависимых болезней?

Этого ждут все. Никто не избежит старости. Нужно растить кадры, направлять ресурсы в эту область. Может быть не очередную бомбу изобретать, а расставлять приоритеты правильно?

СПРАВКА «КП»

Алексей МОСКАЛЕВ (родился 5 ноября 1976 года) - доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения Московского Физтеха, заведующий лабораторией Института биологии Коми, завкафедрой экологии Сыктывкарского госуниверситета. Автор более 80 научных статей и книг в области генетики старения и продолжительности жизни.