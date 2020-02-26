2020-02-26T10:04:16+03:00
Общество

Музей геологии переехал в центр Красноярска!

Теперь он принимает посетителей на проспекте Мира, 55. Кстати, вход свободный!
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В историческом здании бывшей типографии супружеской четы Кохановских, просветителей и издателей большинства либеральных газет Красноярска начала 20 века, поселился музей геологии Центральной Сибири GEOS. Он работает в городе уже почти 20 лет, но теперь, благодаря удобному расположению на главном проспекте Красноярска, посетителей здесь станет намного больше!

Встречает гостей необычная карта мира, деревянная, на которой будут отмечать посетителей из разных стран.

Фото: Мария ЛЕНЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ

«Золотая» история музея

Несколько лет назад у музея появились новые друзья и новые экспонаты: благодаря золотодобывающей компании «Полюс» коллекция пополнилась новыми экспонатами с разных месторождений компании, а финансовая поддержка позволила проводить геологические олимпиады в крае, ездить на российские соревнования юных геологов, делать ремонт, покупать новое оборудование и т.д.

- История края тесно связана с развитием горного дела, золотодобычи, геологии. Мы всегда готовы принимать участие в образовательных проектах музея и их развитии. Ведь все, что мы сейчас делаем, мы делаем для подрастающего поколения. И ребят из «Школы юного геолога», которая работает при музее много лет, ждем на работу, когда они получат профильную специальность, - сказал на открытии музея директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

- Переезд в новое здание – это большая радость для нас, мы шли к этому шесть лет и благодарим всех, кто помог это сделать. До июля 2019 года мы находились в помещении техникума пищевой промышленности и те 5 тысяч посетителей, что ежегодно приходили в наш музей – настоящие фанаты геологии. С июля мы начали переезд, и это совсем не то же самое, что новоселье в новой квартире, полгода мы разбирали экспонаты и готовили новый выставочный зал и учебные классы, - рассказала директор музея геологии Центральной Сибири Юлия Мансурова. – А с этого года при поддержке нашего большого друга компании «Полюс» мы планируем запустить новый образовательный онлайн-проект, в котором будут интересные лекции от геологов, специалистов компании.

Кстати, в музее есть отдельная экспозиция об истории золотодобычи в крае.

Открыл музей министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин.

- Музей обрел достойное место, удобное для горожан. Здесь серьезная коллекция минералов, более 13 тысяч экспонатов, и она продолжает расти. Задача – сделать музей узнаваемым, продолжать работать со школьниками.

Кроме постоянной экспозиции здесь есть и временные выставки. Например, до 5 марта здесь готовы рассказать, какие минералы и металлы помогают человечеству сохранять мир на земле.

Фото: Мария ЛЕНЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ

Как стать геологом?

Очень важно, что в музее работает «Школа юного геолога». Здесь занимаются, в основном, мальчики, но и девочки тоже уверены, что смогут освоить эту трудную профессию.

- Я с детства собирала камни на берегу Енисея, и мама привела меня сюда сначала на экскурсию, мне понравилось, и я начала заниматься. В прошлом году заняла третье место на краевой геологической олимпиаде, - рассказывает Татьяна. – Моя крестная работает в компании «Полюс», и я тоже хочу быть геологом.

«Школа юного геолога» - это трехлетняя образовательная программа, которая помогает определиться с профессией. Слушатели школы здесь готовятся к поступлению в геологические вузы и успешно поступают! А еще три года подряд участвуют во всероссийских олимпиадах. Это олимпиада практиков, ведь геологию нельзя изучать в теории, и проходит она в разных городах страны. Юным красноярских геологам есть чем гордиться: все три года они входят в первую десятку в командных и личных соревнованиях, однажды стали третьими среди 54 команд со всей страны и зарубежья. Обучение в «Школе юного геолога» бесплатное, занятия начинаются 1 сентября.

КОНКРЕТНО

www.mgeos.ru

Адрес музея: пр.Мира, 55

Предварительно записаться на экскурсии можно по телефону 8(391)252-29-46.

Музей работает:

Понедельник и четверг 12.00-20.00

Вторник, среда, пятница 10.00-18.00

Суббота 11.00-16.00

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