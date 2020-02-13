Капитаны разбившихся на Пхукете катеров в три раза превысили скорость

Продолжается расследование ЧП на Пхукете, где 10 февраля на полном ходу столкнулись два катера. На них находились 35 туристов, 20 получили травмы, два ребенка, 6 и 12 лет, погибли...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760536" frameborder="0"></iframe> На Пхукете столкнулись 2 катера. Видео: Eakkapong Thongtae, The Phuket News.

О том, как и почему это случилось, подробно пишет местная пресса. Наш коллега, Антон Махров, редактор русской версии The Phuket News (репортеры именно этого издания первыми были на месте ЧП), рассказал, что сейчас происходит вокруг расследования:

- По данным туристической полиции Таиланда, катера шли с троекратным превышением допустимой скорости. Вместо положенных 5 узлов (9,2 километра в час) скорость у спидботов была 15 узлов или 27,7 километра в час. Для понимания немного о том месте, где все случилось: большинство самых живописных островов у Пхукета находятся с восточной стороны – это побережье, которое выходит не в океан, а в залив Пхан Нга. Оно более приспособлено для того, чтобы забирать оттуда туристов, организовывать пирсы для лодок, поскольку на западном побережье в сезон дождей навигация вообще закрыта, из-за волн здесь не пришвартоваться. Соответственно, с удобной восточной стороны находятся марины - две крупные стоянки для частных яхт, их также используют, как место, откуда можно забирать туристов. Рельеф Пхукета весьма специфический – поэтому марины находятся в глубине острова, и к ним ведет канал. В утренние часы, когда все отправляются на экскурсии, канал очень оживленный. Место из-за такого трафика весьма опасное, здесь часто возникают проблемы. Здесь действует ограничение скорости, но многие торопятся. При приближении отлива капитан катера хочет успеть выйти из канала и не сесть на мель. Но в данном случае отлив вряд ли мог быть причиной: все выглядит, как банальное лихачество. Капитаны туристических катеров на Пхукете действительно водят очень лихо, стараются впечатлить туристов.

После столкновения Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

В погоне за райскими видами

На Пхукете очень популярны однодневные морские экскурсии, когда скоростной катер (спидбот) выходит к островам, делает несколько остановок. Люди купаются, загорают, смотрят на красоту и в тот же день вечером возвращаются в отели:

- Столкновение произошло как раз в утренний час, когда туристы от пирсов, из гавани, отправляются на подобные экскурсии. Соответственно, катера выходят как из гавани – как уже с пассажирами, так и чтобы забрать туристов. Именно два таких катера и столкнулись в понедельник: один шел пустой – забирать туристов, другой – с пассажирами отправился к островам, в залив Пхан Нга (здесь находятся самые популярные острова, которые есть в каждом туристическом буклете, остров Джеймса Бонда и др.).

Парамедики в Таиланде помощь пострадавшим оказывали прямо на пирсе Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

Такие экскурсии проводятся именно на спидботах – они легкие, маневренные и скоростные. Рассчитаны катера с подвесным мотором на 30-40 пассажиров. Места здесь, как в автобусе, находятся по всему салону.

Но самое желанное для туристов место – нос катера, откуда открывается лучший вид, когда спидбот летит по волнам. На носу также оборудованы посадочные места – это не совсем полноценные кресла, но здесь имеется место и для сидения, и для стояния. Вообще, находиться на носу катера – это не криминал, разрешено по технике безопасности. Естественно, все, кто хочет получить максимум удовольствия от поездки, сидят не у окошка в салоне, а как раз на носу.

Нос у спидбота разнесло в щепки Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

К слову, совсем недавно на Пхукете был еще один похожий инцидент. Около одного из островов туристический катер врезался в корму моторной яхты российского капитана. Яхте стоимостью примерно полтора миллиона долларов ничего не было, а спидбот разнесло почти в щепки. Это говорит о крепости катера – корпус у него не металлический.

Носовая часть - единственное, что пострадало Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

- После столкновения в канале оба катера остались на плаву, - говорит Махров. - В тот же день на Пхукет прилетел глава морского департамента Виттхая Ямуанг и вместе с губернатором отправился осматривать и место столкновения, и поврежденные катера. Рок судьбы: туристическая полиция практически сразу подтвердила гибель двоих детей, именно они находились на самых опасных местах, куда пришелся удар. Ведь среди тех, кто был доставлен в больницу, практически только одному человеку потребовалась госпитализация. Это мужчина, разбивший голову. Его направили в один из самых дорогих, В больницу к нему приходил губернатор Пхукета с корзиной подарков, но лично, конечно, не передавал, поскольку человек, которому наложили столько швов, наверное, не очень-то готов к съемке по понятным причинам. Тайские парамедики (специалисты «скорой» - прим.Ред), кстати, очень квалифицированы и опытны в оказании помощи, поскольку на Пхукете множество дорожных аварий. Если подозрения есть, они умеют и оценивать состояние, и оперативно доставить людей в госпиталь, если это требуется. И они обязательно госпитализируют, если состояние вызывает подозрения.

Один из катеров был пустым Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

Кто оплачивает лечение туриста в одном из самых дорогих госпиталей? Все покрывает страховка. Экскурсия была заказана через туроператора Pegas Touristik и его местного «подрядчика», компанию Andaman Leisure Phuket Co. Суммарная сумма страховки на человека – 300 тысяч бат в случае гибели, 315 тысяч бат - на оплату медицинских счетов. Кроме того, министерство туризма Таиланда выплачивает по 1 миллиону бат за погибших детей.

В госпитале Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

Тюремный срок или штраф

- Расследование в этот раз идет очень быстро – думаю, сказался приезд из Бангкока главы морского департамента, топового чиновника по данной проблематике, - считает Антон Махров. - Он сразу заявил, что капитаны отстранены от управления морским транспортом на два года – морской департамент отозвал у них лицензию. А на следующий день полиция подтвердила, что были выдвинуты обвинения по статье «халатность при управлении водным транспортом, повлекшая за собой гибель людей и причинение травм». Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы. Или штраф в несколько десятков тысяч бат (1 000 бат – 2 000 рублей, прим.).

Медики и полиция вели опросы россиян Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

У судьи широкая рамка в принятии решения: одно дело, когда вина очевидна, а другое – если инцидент стал следствием случайности. Но сейчас с происшествиями на воде в Таиланде и в частности на Пхукете довольно строго.

- Последние два года на Пхукете прошли под лозунгом «За безопасность морского транспорта». В июле 2018 года у нас затонуло туристическое судно «Феникс», на борту которого находилось 100 туристов из Китая, 47 человек погибли. Одновременно в ту же ночь затонуло еще одно судно, но, к счастью, там никто не погиб. Происшествие с китайскими туристами нанесло серьезнейший удар по турпотоку на Пхукет из Китая, - пояснил Махров. - Поэтому на Пхукете регулярно поднимается теперь тема безопасности морского транспорта: все должны соблюдать правила навигации. История с гибелью российских детей сейчас говорит о том, что да, усилия предпринимаются, но происшествия все равно возникают. Конечно, из-за строгих мер часть из них удалось предотвратить или предупредить, но они все равно есть.

На пирсе оба катера Фото: Eakkapong Thongtae, The Phuket News

Что дальше?

- Думаю, можно ожидать реальных тюремных сроков для капитанов, - предполагает журналист. - Пока они выпущены под залог. Один из подобных инцидентов уже был, и капитан получил реальный тюремный срок. Правда, это не помешало ему, после выхода из тюрьмы, снова устроиться на работу капитаном спидбота и повторить происшествие, разбив лодку с туристами на борту. Это Таиланд.

Благодарим за помощь в подготовке материала издание The Phuket News.

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