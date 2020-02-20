Шалость удалась! Вице-мэр Железногорска высмеял телефонных мошенников

- Как это бывает, когда у тебя на счете 743 вымышленные тысячи, - вице-мэр Железногорска (Красноярский край) опознал и потроллил на диктофон телефонных мошенников. Как все было, Алексей Сергейкин рассказал в своем фейсбуке, опубликовав заодно ту самую запись.

Началось все с того, что ему позвонила девушка и представилась сотрудницей Сбербанка. Причем говорила на характерном южном наречии, произнося «г» как «х». Сначала огорченно поведала, что его данные были «рассекречены», затем стала выяснять, как это могло случиться: не передавал ли кому-нибудь карту, платил ли через нее в супермаркетах, пользуется ли банкоматом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="200" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761910" frameborder="0"></iframe> Вице-мэр Железногорска высмеял телефонных мошенников. Видео: facebook,com.

Попутно «сотрудница» выведала, когда клиент в последний раз был в банке. А после ненавязчиво поинтересовалась, какой текущий баланс карты? В ответ Сергейкин выдал первую пришедшую на ум сумму – 743 тысячи рублей. Явно впечатлившись, девушка передала его в разработку следующему, мужчине, назвавшему себя старшим специалистом отдела службы переводов Сбербанка России.

Тот «огорошил»: из-за нечистых на руку сотрудников, продавших базы данных, по счету Алексея прошли мошеннические действия. А, значит, их надо отменить. Для этого достаточно озвучить 16 цифр на лицевой стороне карты и срок ее действия.

Не вопрос: Сергейкин снова указал выдуманные данные. Решив, что клиент готов, «сотрудник банка» перешел к главному: попросил указать три цифры на обратной стороне карты. Назвав их… номером «персонального банкира, который обслуживает хозяина карты». Дескать, он нужен для подключения услуги. От такой наглости Сергейкин оторопел:

- Персональный банкир – три цифры на обороте?! Это CVV-код, что вы врете!

На что звонивший невозмутимо ответствовал: нет, мол, код, и это прописано в договоре.

- Конечно, я скажу, - подыграл ему тогда вице-мэр. И внезапно задал вопрос. - Неужто сам Герман Оскарович?

(То есть не является ли «персональный банкир» самим Германом Оскаровичем Грефом, президентом банка?). Но мошенник спасовал: увы, он рядовой сотрудник, и фамилию президента он не знает. На это Сергейкин шутливо ему попенял. А после неожиданно завершил разговор.

КОНКРЕТНО

После поста вице-мэра на связь с ним вышли реальные сотрудники банка, чтобы узнать, с какого номера звонили аферисты. А полицейские напоминают: сотрудники банков никогда не просят клиентов назвать все реквизиты карты (номер, пин и код на обороте, тем более пароли). Если вам задают такие вопросы, прекращайте разговор, а потом звоните в полицию.