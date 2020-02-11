2020-02-12T06:08:15+03:00
Общество

В Красноярске будет сформирована комплексная система замкнутого цикла обращения с отходами.

Оля ГНОЕВСКАЯ
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Инвестиционная группа «РВМ Капитал» инвестирует в «Первую перерабатывающую компанию». Планируется, что на предприятии будут перерабатывать пластик с использованием современных технологий.

На первом этапе планируется запуск переработки наиболее массового отхода – пластиковых бутылок. Материал будет поступать из уже существующих в Красноярске пунктов приема вторичного сырья и установленных левобережным региональным оператором контейнеров для раздельного сбора пластиковых отходов – в скверах, парках и на территории многоквартирных жилых домов. К концу 2020 года количество таких контейнеров вырастет до 600.

Кроме того, «Красноярская рециклинговая компания» заинтересована в развитии системы раздельного сбора ТКО и готова принимать заявки на вывоз вторсырья

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