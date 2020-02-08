2020-02-08T07:29:59+03:00
Происшествия

Рухнувшая металлическая балка виадука парализовала движение на Свободном в Красноярске

На месте работают специалисты [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Рухнувшая металлическая балка виадука парализовала движение на Свободном в Красноярске. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.Рухнувшая металлическая балка виадука парализовала движение на Свободном в Красноярске. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.
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ЧП на проспекте Свободный в Красноярске: обрушилась и нависла над проезжей частью металлическая балка с железнодорожного виадука. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

- Утром я проезжал мимо, увидел, что висит балка, остановился перед ней, так как балка серая, ее с дороги видно плохо. Любой зазевавшийся водитель мог налететь на эту балку и протаранить себя, грубо говоря. Я остановил машину, включил аварийку, вызвал все службы, сотрудники ГИБДД приехали быстро. Сказали мне спасибо. И все, я уехал, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» очевидец случившегося Алексей Егоров.

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На Путепроводе в Красноярске оторвавшаяся "балка" повисла над проезжей частью.
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Металлическая конструкция повисла над проезжей частью. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

Металлическая конструкция повисла над проезжей частью. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

По словам дежурного сотрудника УГИБДД России по краю, на месте работают дорожные полицейские. А также сотрудники предприятия «Горэлетротранс». По-видимому, повреждена контактная сеть, троллейбусы не ходят.

Движение перекрыли. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

Движение перекрыли. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

- Наши сотрудники частично перекрыли движение на участке от Маерчака до Красномосковской (вверх), пока соответствующие службы устанавливают, все ли безопасно. Балку убрали. Изучаем записи камер видеонаблюдения, - говорят в ГИБДД.

Лучше отправляться в объезд. Фото: Евгений ЯРОВОЙ.

Лучше отправляться в объезд. Фото: Евгений ЯРОВОЙ.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Гацко, начальник отдела по работе со СМИ Красноярской железной дороги

- Данная ситуация никак не повлияла на движение поездов, Путепровод в порядке. Все работает в обычном режиме. Нужно понимать: над дорогой нависла не балка, а ЗАЩИТА балки.

Оказалось, это не балка, а защита балки. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

Оказалось, это не балка, а защита балки. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

Помните, был период, когда водители постоянно допускали нарушения? Под мостом пытались проехать большегрузы, нарушали габариты, задевали Путепровод.

Поэтому тогда на балки была установлена специальная защита. Предположительно, сегодня ночью какой-то водитель большегруза нарушил правила и, превысив габариты, там проехал. Тем самым сбил защиту. Однако несущие конструкции, то есть сам Путепровод, не пострадал.

Несущие конструкции виадука не пострадали. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

Несущие конструкции виадука не пострадали. Фото: стоп-кадр Алексей ЕГОРОВ.

На место выезжали наши путейцы, на данный момент все исправили. Тем не менее случившееся повлияло на движение автотранспорта. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД, есть ограничения по проезду. Полицейским осталось установить, кто был нарушителем.

ОБНОВЛЕНО.

Сейчас движение на Свободном полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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