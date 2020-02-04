«Схватил за плечо, а у меня перед лицом нож сверкнул!»: в Туве вахтер больницы обезвредил вооруженного посетителя

30 января был обычным днем для Мергена Салчака, вахтера Республиканской больницы №1 в Кызыле. В зале ожидания, где организованы гардероб, аптека и кафе, пациенты негромко общались с посетителями, было около 17 часов вечера. И вдруг – крики, паника, испуганные люди ринулись на выход, а Мерген наоборот, в зал.

Протиснувшись сквозь паникующую толпу, он увидел со спины молодого человека, избивающего девушку-пациентку. Вахтер не сразу понял, что посетитель вооружен.

- Мне некогда было вглядываться и думать, что там происходит. И в голову не пришло, что для меня может быть опасно, - рассказывает Мерген Очур-оолович. – Сразу первая мысль: оттолкнуть мужика подальше. Какой негодяй руку поднял на девушку? Подбежал, за плечо его так схватил, разворачиваю – у меня перед лицом нож сверкнул, я успел увернуться.

Вместо того, чтобы выпустить нападавшего, вахтер применил к нему собственный прием и повалил на пол. Тот выронил нож, кто-то быстро отбросил его подальше. Еще кто-то поспешил на помощь Мергену и навалился сверху на парня. Вскоре подоспели сотрудники частной охранной организации. Нападавшего скрутили, когда приехала полиция – передали им.

- У меня все тело будто было охвачено огнем, а в голове лишь мысли о состоянии пострадавшей, - признался герой.

Девушка получила несколько серьезных ножевых ранений. Ее тут же отправили в операционную. За ее судьбу переживал даже глава республики Шолбан Кара-оол, попросил медиков сделать все возможное, чтобы спасти ей жизнь. И сегодня, спустя несколько дней, ее состояние стабильное, она вне опасности.

Что стало причиной нападения, рассказали в пресс-службе полиции Тувы. Как оказалось, 19-летняя мама приехала из Улуг-Хемского района в Республиканскую больницу вместе с годовалой дочкой, девочка получила ожоги и ей назначили операцию. 23-летний сожитель, отец ребенка, во всем винил супругу. Плюс ревность. Плюс находился в состоянии алкогольного опьянения и накрутил себя разными нехорошими мыслями. В результате прихватил из дома кухонный нож и явился в больницу на разборки.

Поступок Мергена Салчака вызвал восхищение общественности и коллег. Министерство здравоохранения Тувы на следующее утро вручило ему благодарственное письмо за проявленный героизм и вклад в дело сохранения человеческих жизней. На заседании Коллегии больницы по подведению итогов года, которое было назначено как раз на следующее утро, принято решение о ходатайстве на награждение героя Почетной грамотой минздрава республики.